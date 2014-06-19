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الليلة.. إنجلترا وأوروجواي في لقاء الفرصة الأخيرة

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الليلة.. إنجلترا وأوروجواي في لقاء الفرصة الأخيرة الليلة.. إنجلترا وأوروجواي في لقاء الفرصة الأخيرة

منتخب انجلترا

تتجه أنظار عشاق ومحبى كرة القدم حول العالم فى العاشرة مساء اليوم لمتابعة مباراة الإنجليزي أمام نظيرة أوروجواي في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بالبرازيل.

وستكون المباراة هي الثالثة بين الفريقين في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقها في عام 1930، حيث سبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض مرتين، الأولى في مونديال 1954 انتهت بفوز أوروجواي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما الثانية في مونديال 1966 وانتهت بالتعادل السلبي.

وفي المباراة المرتقبة يسعى المنتخب الإنجليزي للثأر بعد 60 عاما من المواجهة التي جمعت بينهما وفاز فيها منتخب أوروجواي.

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