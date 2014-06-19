بالصور.. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحطة لتموين السيارات بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق كان قد نشب باحدى محطات تموين السيارات بطريق سوهاج – اخميم بعد اشتعال النيران باحدى سيارات تفريغ الوقود .

نتج عن الحريق احتراق سيارة نقل محملة ب7 اطنان من البنزين 92 وتدمير 4 طلمبات خاصة بالبنزينة وتأكل واجهات احدى الكافتيريات الملاصقة لمحطة البنزين دون وجود اى خسائر او إصابات بشرية .

كانت قوات الحماية المدنية بسوهاج قد دفعت بعدد 10 سيارات اطفاء واستخدمت المواد الرغوية للسيطرة على الحريق ووقف اشتعال النيران وامتدادها للاماكن المجاورة وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحريق .

و تم السيطرة على الحريق وجارى تحرير محضر بالواقعة وتحديد اسباب اشتعال النيران وابلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .