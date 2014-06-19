حزب الإرادة يطالب “السيسي” بإقالة محافظ المنيا لتقصيره

طالب حزب الإرادة بالمنيا, بتجديد الدماء فى القيادات التنفيذية بالمحافظة ,وعلى رأسهم المحافظ الحالي اللواء صلاح زيادة, والذى خصه البيان بالنقد لتقصيره فى إدارة شئون المحافظة طيلة 10 أشهر، ولم تظهر فيها إى بصمة إيجابية أو إنجاز يذكر, حتى أن سكان المنيا لم يروه مرة واحدة” بحسب نص البيان”.

وشدد البيان, علي إختيار قيادات شابة ميدانية تتفاعل مع الجماهير وتتحرك بينهم, لا كما يفعل المحافظ الذي يجلس فى مكتبه, خاصة وأن التوجه الجديد للسلطة فى مصر هو النشاط والحركة وإتخاذ القرار والذى لمسناه سريعا مع رئيسنا السيسي .

وإستنكر شوكت كامل, أمين حزب الإدارة بالمنيا, تهاون أجهزة المحافظة فى وقف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية, التى يتم التعدى عليها كل ساعة, دون حملة إزالة واحدة, وقال أن ما دمر من الأراضى الزراعية فى السنة الأخيرة يفوق ما حدث فى السنوات الثلاث منذ ثورة ينايروحتي ثورة 30 يونيو, وذلك نتيجة لتقاعس المحافظ عن تنفيذ وتحريك حملات الإزالة, والأدهى أنه يقوم بعمل شو إعلامى خلال الإسبوع الأخير طمعاً فى التجديد, ويتم ذكر أرقام وهمية عن إزالات لاتنفذ ومشروعات لاتتم .

وأهاب بيان الحزب بالقيادة السياسية, بتقصى الأمر جيداً وبكل حيادية للتعرف على الحقيقة, وإختيار القيادات الأصلح فى المرحلة الحالية لبناء الوطن.