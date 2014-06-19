مباحث السويس تحبط محاولة ترويج طن ونصف بانجو

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس إعتزام عدد من المهربين ترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو وانهم قاموا بإعداد شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر وإخفائها داخل سيارة تمهيداً لترويجها على عملائهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لهذا الغرض أسفرت جهود إحداها عن تحديد السيارة رقم ( 12947 نقل السويس ” ربع نقل ” ) بطريق الأدبية بدائرة قسم شرطة السويس ، وبتفتيشها ضبط بداخلها ( 19جــــوال كبير الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت ” طن ونصف “.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.