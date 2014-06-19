الأميرة ليتيسيا تودع لقبها كأميرة بإطلالة ناعمة

بعد أن أعلن الملك الإسباني خوان كارلوس عن تنازله عن العرش لابنه الأمير فيليب، اتجهت أنظار صحافة الموضة والأزياء إلى الأميرة ليتيسا باعتبار أنها ستودع مع زوجها لقب أميرة لتكون ملكة لإسبانيا، في انتظار إطلالتها المرتقبة هذا اليوم في حفل تنصيب زوجها ملكاً بشكل رسمي.

وقد ظهرت الأميرة المتألقة البارحة في آخر إطلالاتها كأميرة وزوجة لولي العهد، إذ من الآن وصاعداً ستحصل على لقب الملكة ليتيسيا، ونتوقع أن يؤثر ذلك على إطلالاتها، فربما تصبح مجبرة على زيادة نسبة الفخامة وبريق المجوهرات لتتناسب إطلالاتها مع لقبها الجديد.

شاهدي في الصور آخر إطلالات الأميرة ليتيسيا، وانتظري معنا أولى إطلالاتها بعد حصولها على لقب الملكة.