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مجموعة حسّان مازح لأنوثة قوية

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مجموعة حسّان مازح لأنوثة قوية مجموعة حسّان مازح لأنوثة قوية

الخميس 19-06-2014 14:53

قدّم مصمّم الأزياء اللبناني حسّان مازح مجموعته الجديدة، ضمن حدث Summer Fashion Week، الذي أقيم في فندق "سان جورج" في بيروت، برعاية شركة L.I.P.S.
حسان، الذي أنهى دراسته كمصمّم داخلي في جامعة LAU في بيروت، يهوى التصميمات الجريئة، التي تعكس شخصيّة المرأة القوية مع المحافظة على أنوثتها الطاغية. وهذه المجموعة لم تكن استثناء.
نقل حسّان مازح جميع تصوّراته عن المرأة، وترجمها إلى تصميمات مميّزة، قدمها في مجموعته الجديدة ضمّت عدداً من الفساتين المميّزة، التي تنوّعت بين القصير والطويل، وبين الكوكتيل والرسمي وفساتين العرس الفاخرة.
استخدم حسّان مجموعة متنوعة من الأقمشة، ضمّت: الدانتيل، الشيفون، الساتان والحرير، وقماش التول، الذي استخدمه في فساتين العرس. أمّا الألوان فقد تنوّعت بين الأحمر، والأزرق الداكن، والأصفر، والزهري، بالإضافة إلى الأسود والأبيض، مع بعض الإكسسوارات المعدنية التي أضافت القوة المطلوبة إلى التصميمات، كما أنه استخدم أحجاراً من كريستال السوارفسكي Swarovski وزيّن بها الفساتين، مع استخدامه تقنيات مبتكرة، ظهرت في التفاصيل الدقيقة. مجموعة مميّزة وجميلة تعكس حبّ حسّان المازح للموضة، وتقديره الكبير للمرأة وجمالها.
شاهديها وأخبرينا رأيك فيها.

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