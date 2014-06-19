أناقتك كما ترسمها لك لندن

إنها السنة الثالثة، وفيها تحتضن مدينة لندن أسبوعاً خاصّاً بموضة الرجل، يحمل اسم "لندن كوليكشنز: مين" (London Collections: Men)، وترسم من خلاله الخطوط العريضة لموضة الصيف والربيع للعام المقبل. لا يبدو الأمر غريباً على هذه المدينة، التي تملك إرثاً كبيراً من فنون الخياطة، والتي تجمع ما بين الأناقة الكلاسيكيّة وصرعات الشباب، والتي تضمّ بين جنباتها أرقى مشاغل الخياطة في شارع "سافيل رو" (Savile Row)، الذي يمتدّ عمره لأكثر من مائتي عام.

وفي متابعتنا لعروض هذا الأسبوع الستة عشر، استوقفتنا مجموعة المصمّمة Lou Dalton، التي قدّمت ثياباً رياضية، ركّزت فيها على التفاصيل الصغيرة، واستخدمت خامات منوّعة تغلب عليها الألوان المرجانيّة الناعمة، فيما قدّمت دار Topman Design مجموعةً، فيها كثيرٌ من قطع الفنتج والثياب الفضفاضة المطبّعة بالزهور وسراويل الجينز اللمّاعة والمرقّعة. أمّا المصمّم الاسكتلندي Jonathan Saunders، فقد استخدم الخامات المقلّمة والمنقّطة والمبقّعة مع بعض القطع ذات الألوان الباستيلية الهادئة. وكان ثمة حضور كبير للأحذية الملوّنة ونظارات الشمس البراقة.

أثار اهتمامنا في هذا الأسبوع أيضاً عرض المصمّم Matthew Miller، الذي قدّم بدلات رجاليّة بخامات مقلّمة وقمصاناً بيضاء مغطاة بالشعارات المكتوبة، إضافة إلى سترات راكبي الدراجات البخارية ذات الألوان القويّة.

ونتوقّف أيضا عند دار Alexander McQueen، التي قدّمت مجموعة، فيها كثير من تأثيرات المسرح الياباني وفنّ الرسّام ماتيس. وقدّمت مصمّمة الدارSarah Burton ثياباً واكسسوارات، فيها الكثير من التفاؤل، الذي تجسّده الألوان البهيجة والخطوط البسيطة والنظيفة؛ وفي ذلك تقول المصمّمة: "كنت أريد أن أقدّم مجموعة لا ترتبط بحقبة معيّنة، ولا تحمل كثيراً من التاريخ".

وأخيراً، أدهشنا المصمّم Oliver Spencer بعرض مستوحى من مباريات كأس العالم، التي تجري حالياً في البرازيل، حيث رافق العارضين مجموعةٌ من راقصي السامبا وقارعي الطبول، الذين حوّلوا المنصّة إلى كرنفال ملوّن وصاخب.

موقع " سيدتي نت " حضر العروض التي أقيمت في ثلاثة مواقع، في وسط لندن، وعاد للرجل بهذه اللقطات التي تقدّم ملامح عامّة لما ستكون عليه موضة الربيع والصيف للعام المقبل.