أخبار عاجلة

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الديب: 430 شركة مصرية شاركت فى 13 معرضا دوليا فى الربع الأول

Google+ Print
الديب: 430 شركة مصرية شاركت فى 13 معرضا دوليا فى الربع الأول الديب: 430 شركة مصرية شاركت فى 13 معرضا دوليا فى الربع الأول

فى أحدث تقرير لـالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أكد أن الهيئة نجحت فى تنظيم مشاركة 430 شركة مصرية فى 13 معرض دولى خلال الربع الاول من العام الحالى، بزيادة 80 شركة عن نفس الفترة من العام الماضى.

وكشف التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عن التخطيط لمشاركة فى 17 معرض دولى خلال الربع الثانى من العام الحالى، لافتا إلى أن من أهم المعارض فى هذه الفترة هو معرض إندكس للأثاث والمفروشات بدبى والذى انتهت فعالياته الخميس الماضى بمشاركة 9 شركات مصرية، وكذلك معرض ستون تك للرخام بألمانيا.

من جانبه أشار المهندس أحمد الديب، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى أن الهيئة تقدم دعما للمصدرين بنسبة 70% من تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية تشمل رسوم الاشتراك فى المعرض وتجهيزات الأجنحة وتكلفة شحن المعروضات وطباعة الكتالوجات والمواد الترويجية، فى حين تتحمل الشركات المصدرة نسبة الـ30% الأخرى بجانب تكاليف السفر والاقامة، حيث وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط والشروط التى تضمن حسن اختيار المعارض التى تشارك بها، والتى يكون لها مردود إيجابى حقيقى على نمو الصادرات المصرية.

وقال الديب فى بيان له اليوم، إن الهيئة تولت مهمة الإشراف على تنظيم الجناح المصرى بالمعارض الخارجية العام الماضى، واستطاعت الحفاظ على تواجد مصر خارجيا، حيث بلغ عدد المعارض التى تمت المشاركة المصرية فيها 66 معرضا، وبلغ عدد الشركات المصرية المستفيدة أكثر من 1300 شركة، كما استطعنا الحفاظ على نفس مستوى الجودة العالية التى ميزت الجناح المصرى فى السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الهيئة أدخلت أيضا عددا من المعارض الجديدة التى تشارك مصر فيها لأول مرة.

وقال: إن الهيئة نظمت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى المشاركة المصرية فى 11 معرضا دوليا متخصصا فى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والمفروشات المنزلية والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الطبية والأدوية ومواد البناء والجلود، بجانب معرضين دوليين لسلع متنوعة، وأهم الدول التى أقيم بها تلك المعارض جاءت الإمارات العربية، حيث استضافت مدينة دبى 4 معارض، يليها ألمانيا، واستضافت 3 معارض ثم السودان والصين، وكل منها استضاف معرضين ومعرضا واحدا فى وإثيوبيا.

وبالنسبة لأكثر القطاعات التى استفادت من دعم المعارض أشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية جاء على رأس القائمة بمشاركة 103 شركات فى معرض الخليج الغذائى الذى أقيم فبراير الماضى بالإمارات، يليه قطاع الجلود، حيث شاركت 80 شركة فى معرضين الأول الرياض للجلود بالسعودية، والثانى معرض أم أم تى بهونج كونج بالصين، ثم 62 شركة من الحاصلات الزراعية وشاركت بمعرضين دوليين بألمانيا، وهما بايوفاخ وفروت لوجستيكا، ثم 49 شركة من قطاع الكيماوية والأسمدة، وشاركت فى 3 معارض الأول عرب بلاست ونايل برينت وبيبر وورلد، وأقيما فى دبى والسودان، ثم المفروشات المنزلية، وشاركت 34 شركة فى معرض واحد، وهو هايمتكستايل بألمانيا ثم الصناعات الطبية والأدوية، وشاركت 28 شركة فى معرض عرب هيلث بدبى ثم مواد البناء والتشييد، وشاركت 12 شركة فى معرض شيامين بالصين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر