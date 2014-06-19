"أوديمار بيغيه" تجدّد دارها التاريخية

اختارت دار الساعات العالمية "أوديمار بيغيه" شركة "Big" المعمارية الكبيرة لتوسع وتُجدّد دارها التاريخية التي ستُدعى Maison des Fondateurs. وقد عادت شركة "Big" إلى تاريخ الدار وإرثها لتستوحي منه الأفكار المعمارية، والبناء الجديد الذي سيمتدد على مساحة 2كلمتراً ونصف تقريباً، وسيندمج بشكل طبيعي مع المناظر الطبيعية الخلابة في Vallée de Joux في سويسرا. دار الساعات العريقة "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet والتي ما زالت ملكيتها تعود للعائلة التي أنشأتها افتتحتت أول متحف لها عام 1992 في دار عائلة Audemars الأصلية، وبعد ذلك حوّلوها إلى دار متكاملة عام 2004، تضم أكثر من 1300 ساعة وتشكل جزءاً من تاريخ الدار وإرثها. وهذا العام سيدخل المتحف فترة تغيير جديدة ليصبح دار Audemars Piguet Maison des Fondateurs المستقبلية، وستضم صالة عرض كبيرة تعرض مجموعة من 400 ساعة يد، بالإضافة إلى مشاغل، قاعات اجتماعات، رُدهة استقبال، وأرشيف ضخم للدار. سيُعاد تصميم الدار التي يعود تاريخ بنائها لعام 1868 بطريقة حديثة ومعاصرة لإسقبال العملاء، الحرفيين، والشُركاء، وأصحاب العلامة التجارية. ولتحقيق ذلك قامت شركة Big المعمارية بتصميم دوامة متداخلة ستعرض فيها قصة دار "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet التاريخية والحديثة.

كُلنا شوق لإنتهاء إعادة تصميم هذا البناء المميز حتى نتمكن من التمتع بتجربة فريدة والاطلاع على تاريخ الدار وأحدث اصداراتها من الساعات الفاخرة.