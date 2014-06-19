انطلاق مؤتمر الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان

(جرافيك)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، افتتح معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة مساء أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض مؤتمر الاتحاد الآسيوي الـ 36 لطب الأسنان الذي تنظمه شعبة الإمارات لطب الأسنان، بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد عام 1955، بحضور الدكتور راتنا نيسن، رئيس الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان السابق، والدكتور اوليفر هينيديجه، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لطب الأسنان.

وأكد معالي عبد الرحمن العويس في كلمة الافتتاحية أن أهمية هذا المؤتمر تأتي من خلال ما يقدمه من خبرات رفيعة المستوى، وما يطرحه من تجارب تحمل مستجدات عظيمة، ونطمح إلى أن تعم بها الفائدة والنفع على مجتمعاتنا وشعوبنا، بما تستحدثه وتطوره من وسائل وسبل للعلاج والتشخيص والوقاية وغيرها، كما نطمح إلى أن يصل المؤتمر إلى مبتغاه ونحن على ثقة من ذلك، بما يضمه من كوكبة من العلماء والخبراء من مختلف دول العالم، وما سوف يقدم من الطروحات والأبحاث، التي يناقشها المؤتمر لتشكل إطاراً مهماً في تبادل الخبرات، وإتاحة أفضل الممارسات الطبية في مجال طب الأسنان وتحقيق الأهداف التي بني عليها المؤتمر.

مكانة مرموقة

وقد صرحت الدكتورة عائشة سلطان السويدي مديرة إدارة خدمات طب الأسنان بوزارة الصحة، ورئيسة شعبة طب الأسنان في جمعية الإمارات الطبية أنه للمرة الأولى يتم فيها اختيار مدينة عربية لاستضافة وتنظيم هذا المؤتمر، منذ انعقاده للمرة الأولى عام 1955 في دولة اليابان، وذلك تقديراً للمكانة المرموقة التي تحتلها مدينة دبي، ودولة الإمارات مركزاً استراتيجياً لاستقطاب المؤتمرات على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضافت السويدي أن البرنامج العلمي تضمن محاضرات وحلقات علمية عن أحدث المستجدات والتقنيات في مختلف تخصصات طب الأسنان، إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل تحت إشراف مجموعة متميزة من الخبراء من ذوي الاختصاص.

والجدير بالذكر أن المؤتمر شمل ندوات علمية عدة، يلقيها نخبة من الخبراء العالم حول هندسة وزراعة أنسجة الفم باستخدام الخلايا الجذعية وشارك في المؤتمر 27 دولة آسيوية من دول الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان ومن المتوقع حضور 4000 طبيب أسنان من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات المؤتمر.

عائشة سلطان رئيساً للاتحاد

اختار الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان الدكتورة عائشة سلطان مدير إدارة خدمات الاسنان في وزارة الصحة رئيس شعبة الامارات لطب الاسنان في جمعية الامارات الطبية رئيسا للاتحاد الاسيوي لطب الاسنان وذلك كأول طبيبة عربية تتقلد هذا المنصب من تأسيس الاتحاد والذي يضم 28 دولة.

وقد قلد رئيس الاتحاد الاسيوي الدكتورة عائشة قلادة ذهبية تضم اسماء 39 رئيسا للاتحاد تعاقبوا على رئاسة الاتحاد منذ إنشائه ولغاية الآن.

وأعربت الدكتورة عائشة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم الذي اعتبرته إنجازا جديدا لابنة الامارات التي أثبتت كفاءة وجدارة عالية في كافة المحافل الاقليمية والعالمية.

وقالت الدكتورة عائشة في تصريحات للصحفيين امس على هامش المؤتمر ان اهم المشكلات المتعلقة في صحة الفم والاسنان تتمثل في ارتفاع نسبة التسوس لدى الفئات العمرية التي تمتد من السنة الخامسة وحتى الخامسة عشرة.

وأرجعت رئيس الاتحاد الاسيوي لطب الاسنان نسبة التسوس المرتفعة الى تغير أنماط الحياة وإكثار الاطفال من تناول المواد الغذائية الغنية بالسكريات، اضافة الى خلو مياه الشرب من مادة الفلورايد.

وأشارت الدكتورة عائشة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ اعتبارا من مطلع العام الدراسي المقبل بإجراء المسح الخليجي الاستكشافي الاول لصحة الفم والاسنان لطلبة المدارس الحكومية يستهدف الفئات العمرية 6 و12 و15 سنة للوقوف على النسب الحقيقية للتسوس.