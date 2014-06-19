توزيع 131 مسكناً على المستحقين في السلع

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، واصلت بلدية المنطقة الغربية توزيع المساكن الجديدة على المواطنين المستحقين بمشروع السلع السكني، حيث تم أمس تسليم مفاتيح 131 مسكناً، وذلك بمركز الخدمات الحكومية المتكامل «تم» بالسلع، وقال خليفة سالم المنصوري مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة إن المساكن الجديدة تم تشييدها تسهم في إرساء مجتمعات متكاملة، وتوفير الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن من خلال توفير مقومات العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الدولة، وتوفر خيارات سكن متنوعة تلبي متطلبات الأسر والعائلات في المنطقة الغربية على أكمل وجه.

أبعاد اجتماعية

وأكد أن مشروع المساكن الجديدة بمدينة السلع يحمل بعداً اجتماعياً عبر إحياء مفهوم الأسرة الممتدة ومفهوم «الفريج» الذي يضم مجموعة من الأسر المترابطة اجتماعياً والمنسجمة في تقاليدها وثقافتها، مشيراً إلى أن لجنة توزيع المساكن حددت بعض المعايير لتوزيع المساكن منها عدد أفراد الأسرة مع مراعاة صلة القرابة حتى الدرجة الثانية، وصلة القرابة بين المستفيدين بحيث يكون أفراد العائلة والأنساب بجوار بعضهم البعض، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وكذلك النساء والأرامل والمطلقات وإعطائهن الأولوية في عملية التوزيع.

وقال إن مشروع مساكن السلع يتكون من وحدات سكنية تتألف كل وحدة من طابقين تضم 5 غرف رئيسية مع خدمات خارجية ومجلس، وتبلغ مساحة كل وحدة سكنية 582 متراً مربعاً، وقد روعيت في تصميم المشروع تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة متطلباتهم بمواصفات ومعايير عالية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع السلع 130 هكتاراً وبدأ العمل به في سبتمبر من العام 2011 ، بتكلفة إجمالية قدرها مليار و350 مليون درهم.

مراحل التوزيع

ومن جانبه، قال علي ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة السلع إنه تم أمس توزيع 131 مسكناً على المواطنين بمدينة السلع، وقد سبق ذلك توزيع 181 مسكناً، على أن يتواصل توزيع باقي المساكن مع مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال العدد الكلي البالغ عددها 333 مسكناً.

وذكر حمد خميس المنصوري مدير إدارة مركز الخدمات الحكومية «تم» بالسلع أنه تم توفير ثلاثة مكاتب بخدمة العملاء لتوزيع المساكن للرجال، إلى جانب توفير مكتب للنساء، مؤكداً أن بلدية المنطقة الغربية قامت بتقديم مفاتيح المساكن لكبار السن وذوي الإعاقة في بيوتهم، مع تقديم هدية لكل مستفيد وصندوق يضم مفاتيح المسكن.

فرحة

أعرب مواطنون مستفيدون عن سعادتهم وفرحتهم بالمساكن الجديدة وقال عبدالله أحمد الحمادي: "إن هذه المساكن تمثل قيمة كبيرة للأسر، خاصة وأن مشروع مساكن السلع يضم أفراد الأسر ذوي القرابة والصلة بنظام الفريج وهذا بدوره يسهم في منظومة الروابط الأسرية، مما ينعكس بالإيجاب على نسيج المجتمع.

وأشارت شمة خميس المنصوري إلى الدور الكبير الذي تمثله هذه المساكن في استقرار الأسر، وقالت إن المساكن ممتازة تحافظ على خصوصيات كل أسرة مواطنة.