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مطر الطاير يستقبل القنصل الفلسطيني

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مطر الطاير يستقبل القنصل الفلسطيني مطر الطاير يستقبل القنصل الفلسطيني

استقبل مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بمكتبة السفير عصام مصالحة، قنصل عام دولة فلسطين في دبي.

ورحب الطاير في مستهل اللقاء بالقنصل الفلسطيني، مشيداً بالعلاقات الأخوية، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين الشقيقة، في ظل القيادة الحكيمة، في البلدين الشقيقين.

وقال مطر الطاير، إن زيارات الوفود من الدول العربية تشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والاستفادة من التجارب بين الدول العربية، مؤكداً أن هيئة الطرق والموصلات انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع كل خبراتها وإمكاناتها في خدمة الدول الشقيقة، والصديقة.

من جانبه أشاد القنصل العام الفلسطيني بالتطور المتنامي والنهضة الحضارية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، جعلت منها محط أنظار المستثمرين، ورجال الأعمال، والسياح من مختلف دول العالم.

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