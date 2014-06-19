دفاع البلتاجي في “أحداث الاستقامة” يطالب بالبراءة لجميع المتهمين وإخلاء سبيلهم

طالب أسامة الحلو أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى , قضية محاكمة 14 قياديًا إخوانيًا، فى مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين فى قضية “أحداث مسجد الاستقامة” التى وقعت عقب ثورة 30 يونيو فى نهاية مرافعته عن محمد البلتاجى بالبراءة له ،ولجميع المتهمين وعدم إعمال النصوص المحالين بها لعدم دستوريتها وإعادتها إلى المحكمة للقضاء بعدم دستوريتها مع الامر بإخلاء سبيل المتهمين كما تقدم بحافظة مستندات ومذكرة بالمرافعة وصورتين لأحكام من محكمة النقض الاول يتعلق بالولاية والثانى بعدم إعمال النص .

وقال المتهم محمد جمعة ان النيابة لم تأتى بدليل واحد منذ القبض علينا منذ 6 اشهر ولم يتم القبض علينا فى مكان الأحداث والبلطجية هم الذين قبضواعلينا ثم قامت المحكمة برفع الجلسة.

يحاكم فى هذه القضية محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس تنظيم الجماعة الإسلامية “هارب”، وصفوت حجازى، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحمد على طلحة.

كان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة قد أحال المتهمين الـ14 للمحاكمة، وقالت التحقيقات إن المتهمين تسببوا فى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، كما أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم.