إنقاذ رجل ظل محاصرًا لمدة 11 يومًا داخل كهف بولاية بافاريا الألمانية

تمكنت السلطات الألمانية ، من إنقاذ رجل ظل محاصرا لمدة 11 يوما داخل كهف عمقه ألف متر في ولاية بافاريا الألمانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن يوهان وستهاوسير 52 عاما كان قد أصيب بجروح بالغة إثر سقوط صخور عليه في 8 يونيو الجاري ، أثناء قيامه باستكشاف أعمق كهف في ألمانيا مع رجلين آخرين بالقرب من الحدود النمساوية.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن فريقا طبيا والعديد من المروحيات كانت في انتظار وستهاوسير فور خروجه من الكهف، ومن المقرر أن يتم نقله إلى المستشفى بعد خضوعه لفحوصات آولية.

أ ش أ