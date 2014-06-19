النيابة تعاين انفجار قنبلتان بدائيتا الصنع بالخانكة والأمن الوطني يبحث عن الجناة

بدأت النيابة العامة التحقيق في انفجار قنبلة بدائية الصنع وإبطال أخرى بجوار مستشفى الخانكة للأمراض العقلية صباح اليوم.

انتقلت النيابة إلى موقع الأحداث للمعاينة ، وتبين أن القنبلتين بدائيتا الصنع زرعهما مجهولون بجوار المستشفى ومنزل ضابط بالقوات المسلحة ، فانفجرت إحداها ،وتم إبطال مفعول الأخرى ، وأوضحت المعاينة الأولية أن الانفجار كان محدود ولم يسفر عن أى خسائر في الأرواح والممتلكات ، وأمرت النيابة بتشكيل فريق من رجال الأمن الوطنى والمباحث للقبض على الجناة ،وظروف وملابسات الواقعة،وباشرت التحقيق.

كان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغا من ملازم بالقوات المسلحة بانفجار قنبلة بجوار منزله, وانتقلت أجهزة الأمن بقيادة العميد أسامة عايش رئيس المباحث وخبراء المفرقعات وتبين قيام مجهولين بزرع قنبلتين بدائيتين بجوار منزل الضابط الملاصق لمستشفى الأمراض العقلية بالخانكة, وانفجرت القنبلة الأولى قبل وصول أجهزة الأمن ، وتم إبطال مفعول الثانية وفرض كردون أمنى حول مكان الانفجار وتمشيطه خوفا من وجود قنابل أخرى.