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سبراي الوجه وسيلة ممتازة لترطيب البشرة في رمضان

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سبراي الوجه وسيلة ممتازة لترطيب البشرة في رمضان سبراي الوجه وسيلة ممتازة لترطيب البشرة في رمضان

الخميس 19-06-2014 16:22

السبراي المنعش هو وسيلة ممتازة لترطيب البشرة، حيث يعمل على الحفاظ على المظهر المنتعش والندي للبشرة، ويحافظ أيضاً على ثبات المكياج خلال فصل الصيف. وفضلا عن ذلك، فإنَّ السبراي المنعش مفيد للعناية بالبشرة الجافة في شهر رمضان.
وهنا نقدِّم لكِ وصفة سبراي الوجه المنعش لتصنعيه بنفسك في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.

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كيفيَّة استخدام السبراي
1. ضعى السبراي على الوجه النظيف، واتركيه بضع دقائق، ثم وفي حين بشرتك لا تزال رطبة، ضعي مرطب البشرة الخاص بكِ على وجهك، فوضع المرطب على البشرة ، يساعد على الحفاظ على وجهك رطباً لوقت أطول.
2. في الصيف رشي وجهك بالسبراي كلما شعرتِ بحاجة لذلك، فالترطيب ضروري لتجديد البشرة.
3. رشي السبراي على وجهك بعد وضع الماكياج، لأنَّه يساعد على ثبات المساحيق على الوجه.
انتبهي
قبل رش السبراي على وجهك، اختبريه أولاً على الجزء الداخلي من ذراعك، حيث يكون الجلد أكثر حساسيَّة، لكي تضمني أنَّه بوسعك تحمل مكوناته على وجهك، وإذا كنتِ حاملاً، يجب عليكِ عدم استخدام الزيوت العطريَّة.
اصنعي السبراي بنفسك
•المقادير:
ـ زجاجة رش متوسطة أو بخاخة.
ـ كوب من الماء المقطر.
ـ ملعقة صغيرة من الغليسرين.
ـ 5 قطرات زيت اللافندر.
الطريقة:
ـ أضيفي الماء المقطر في بخاخة نظيفة.
ـ أضيفي الغليسرين وزيت اللافندر العطري في البخاخة، ثبتي الغطاء بإحكام ورجي البخاخة لخلط المكونات، رجي البخاخة جيداً قبل كل استخدام.
ـ ثبتي البخاخة لنحو ست بوصات من وجهك برفق ورشي السبراي مع غلق العينين.

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