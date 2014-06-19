اكسسوارات الشعر على طريقة نجمات رمضان

اقترب رمضان، وبدأت التحضيرات للبرامج والمسلسلات الجديدة، وانتشرت صور النجمات على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الإطلالات، وبدأ التنافس واضحاً بين الممثلات، ليس فقط على تأدية الدور الأفضل، بل على تحقيق آخر صيحات الجمال. تنوّع مكياج النجمات، واختلفت تسريحاتهن. لكنّ البارز كان استخدام اكسسوارات الشعر؛ كلّ نجمة على طريقتها الخاصة.

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إليك بالصور، أجمل اكسسوارات الشعر عند نجمات رمضان؛ فمنها القبعة البيضاء التي وضعتها نادين نجيم، ومنها التاج على رأس سيرين عبد النور، إلى جانب الوردة الجانبية التي استخدمتها هيفا وهبي، والوشاح الذي رفعت به شعرها نيكول سابا.

إضافة إلى ذلك، سيعلمك موقع "سيدتي نت" كيف تستخدمين الاكسسوار المناسب لشعرك.

لم تعد اكسسوارات الشعر للأطفال فقط، أو للإطلالات الرياضيّة، بل انتشرت على تسريحات النجمات في حفلات توزيع الأوسكار والسجّادة الحمراء. وأنت سيدتي لست بحاجة إلى زيارة مصفف الشعر يومياً، ويُمكنك الابتعاد عن التسريحات التقليدية القديمة، عبر الاستعانة ببعض الاكسسوارات التي تمنحك تسريحة لافتة ومميّزة. من اكسسوارت الشعر القديمة التي لا تزال تواكب الموضة تاج البابونج حول الرأس، والشرائط الزرقاء الملفوفة المتداخلة مع الضفائر، أو حتى القوس الوردية. كما يُمكنك شراء الابتكارات الجديدة، كالتاج والفراشات والأزهار، أو حتى صناعة الاكسسوار الخاصّ بك:

اربطي شعرك بشكل ذيل حصان، وأضيفي وشاحاً من الحرير حول شعرك، ولفّيه بعقدة ناعمة جانباً.

استخدمي الأقراط الملوّنة، وضعيها على شعرك مع التسريحة الجانبية.

اجمعي ما لديك من أوشحة ملوّنة، وقومي بربطها بشكل ضفائر، ثمّ لفّيها حول رأسك مع الشعر المنسدل.

اكسسوارت عدّة موجودة داخل منزلك، يُمكنك الاستفادة منها لتحقيق تسريحة مميّزة كنجمات رمضان.

من هي برأيك التسريحة الأجمل مع الاكسسوار لممثلات رمضان؟

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