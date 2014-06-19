بالفيديو.. تامر أمين يرفض تقديم صافيناز برنامجا في رمضان.. ويقترح: تعمله في شوال

رفع الإعلامي المصري تامر أمين اصبعه مهددا صافيناز في حال نفذت ما تحدثت عنه في لقاء مع فيفي عبده، وعرضت برنامج ستقدمه برمضان، بحسب فيديو، ودعا لعرض البرنامج في ذو الحجة

كما تساءل أمين عن شركة الانتاج المشرفة على البرنامج المُشار إليه وكذلك عن القناة التي تزمع عرضه. لكنه توجه إلى القائمين على البرنامج بغض النظر عن المسميات بقوله: “لا تفعلوا .. لا تفعلوا ذلك لأنكم ترتكبون إثما كبيرا، وأنا شخصيا لن أترككم، وسوف أنتقدكم يوميا في برنامجي”.

وتحدث الإعلامي عن الراقصة الأرمنية الشابة صافيناز، مشيرا إلى ما وصفه بـ”السوآت” التي فعلتها منذ أن دخلت مصر، محملا إياها مسؤولية جزء كبير من “التحرش والاغتصاب وانتهاك الأعراض في الشارع بسبب صافيناز وأمثالها”، مما يدفع الشباب إلى التنفيس عن الكبت بعد مشاهدة “حاجات طالعة ونازلة”.

وشدد أمين على أنه لو كان الأمر بيده لأمر بترحيل صافيناز التي “تركت فرص العمل في بلدها وجاءت لمصر المليئة بالراقصات .. أكثر من الهم على القلب”، داعيا القائمين على برنامج صافيناز إلى عدم تقديم البرنامج في رمضان، واصفا ذلك بـ”الطامة الكبرى” التي لا يجب أن “نسمح بها”، واقترح بدلا من رمضان شهر ذو الحجة أو ذو القعدة.