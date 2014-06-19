بالفيديو.. السيسي يضحك في حفل الكلية البحرية أثناء «دقت ساعة العمل»

ظهر المشير عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو يضحك في حفل تخريج الكلية البحرية، بينما كان طلاب الكلية يغنون نشيد «دقت ساعة العمل».

وقبل غناء الطلاب نشيد «دقت ساعة العمل»، عرض الحفل كلمات للمشير عبدالفتاح السيسي وهو يقول: «العمل هو كل ما أملك، العمل هو كل ما أطلبه منكم جميعا».

وتقول كلمات النشيد: «دقت ساعة العمل الثوري بكفاح الأحرار، تعلن زحف الوطن العربي لطريقه الجبار، دقت ساعة العمل الثوري في كفاح الأحرار، تعلن زحف الوطن العربي في طريقه الجبار، الثوار هما الشعب والأحرار هما الشعب، عارفين المشوار».

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين خريجي دفعتي الكلية البحرية والدفاع الجوي ومنح الأوائل نوط الواجب العسكري.

كما كرم الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، طلاب الدفعات الجديدة من الكلية البحرية بالإسكندرية، وكذلك كلية الدفاع الجوي، خلال الاحتفالات بتخرجهم اليوم.