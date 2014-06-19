أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«داعش» يخفف من حصاره لدير الزور السورية

Google+ Print

قالت تنسيقية إعلامية معارضة، الخميس، إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، خففوا من حصارهم الذي فرضوه على مدينة دير الزور شرقي سوريا قبل أسبوعين، بعد سيطرتهم على المعبر الوحيد الخارج عن سيطرة قوات النظام، التي تفرض من جهتها حصارًا خانقًا على الأحياء التي تسيطر عليها قوات المعارضة في المدينة منذ عامين.

وفي بيان أصدرته «تنسيقية شباب الثورة السورية بدير الزور»، أكبر التنسيقيات الإعلامية التابعة للمعارضة شرقي البلاد، أوضحت أن مقاتلي «داعش» سمحوا، الأربعاء، بعبور 3 سيارات تحمل مواد إغاثية عن طريق معبر جسر «السياسية» على نهر الفرات، وتوجهت تلك السيارات إلى الأحياء التي تسيطر عليها قوات المعارضة لأول مرة منذ أسبوعين.

وأشار البيان إلى أن مقاتلي التنظيم انسحبوا من المدخل الشمالي لجسر السياسية باتجاه دوار المعامل القريب منه، وذلك تمهيداً لتسليم إدارة المعبر لـ«جهة محايدة» وفك الحصار عن مدينة دير الزور، الذي ساهم في إحكامه التنظيم بإغلاق المعبر الذي يسيطر عليه خلال الأسبوعين الماضيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية