«سي. إن. إن»: العنف البوذي يثير الخوف بين مسلمي سريلانكا

عاش المسلمون والبوذيون في سلام، جنباً إلى جنب، في المناطق المحيطة ببلدة «ألوثجاما»، الساحلية، التي تبعد 60 كيلومتراً جنوب العاصمة، كولومبو، إلى أن اندلعت موجة من العنف الطائفي الدامي، الأحد الماضي، أدت إلى وفاة 4 مسلمين، وإصابة أكثر من 100 شخص، فيما تعرض 50 متجراً ومنزلاً للهجوم أو إضرام النار فيها.

ومع تصاعد التوترات بين المسلمين والبوذيين لجأت بعض الأسر المسلمة إلى مغادرة منازلها، والعيش في مناطق أخرى ابتعاداً عن شبح العنف الذي يخيم على التعايش بين الفئتين في البلاد.

وذكرت قناة «سي. إن. إن»، الأمريكية، الخميس، أن الاعتداءات بدأت في أعقاب قيام منظمة «بودو بالاسينا»، البوذية المتعصبة، بمسيرة احتجاجية ضد اعتداء مزعوم من قبل مسلمين على أحد الرهبان، معتبرة أن لهجة رئيس المنظمة، في خطابه خلال المسيرة، كانت «نارية» حيث «استخدم مصطلحات مهينة للمسلمين»، وتعهد بأن «وضع أي مسلم يده على أي بوذي يمثل نهاية هذا المسلم».

وأشارت القناة إلى ذهاب الحشد، المشارك في المسيرة، فور انتهائها، إلى أحياء المسلمين، وأحرقوا ودمروا عشرات المنازل والمحال التجارية.

ولفتت «سي. إن. إن» إلى أنه بعد ليال متتالية من العنف، يحتمى أولئك الذين شردتهم أعمال العنف، في المسجد الرئيسي في البلدة، حيث يشعرون بالصدمة والخوف مما قد يحدث لاحقاً.

> يذكر أن المسلمين يشكلون نسبة ضئيلة تقدر بـ10% فقط من تعداد سكان البلاد البالغ 20 مليون نسمة، بينما يمثل البوذيون نحو 70%، وتعد منظمة «بودو بالاسينا»، التي أسست في 2009، عقب انتهاء الحرب الأهلية في سيريلانكا من الجماعات المعادية للمسلمين.

ونفى الرئيس التنفيذي لـ«بودو بالاسينا»، ديلانتا فيثالاج، ضلوع أعضاء المنظمة في أعمال العنف، قائلاً في تصريحات لـ«سي. إن. إن»: «ننفي نفياً قاطعاً أى تورط لأعضائنا في الهجمات»، مشيراً إلى أن اتهام المنظمة هو «ازدراء لرجال الدين البوذيين».

وقالت القناة الأمريكية إن مستوى تطرف البوذيين ارتفع في سريلانكا، في الفترة الأخيرة، كما هو الحال في ميانمار، ملقية باللوم على الرهبان البوذيين الذين «يشجعون على أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة»، مشيرة إلى أن هناك انتقادات كثيرة توجه للحكومة في سريلانكا لسماحها بحدوث العنف، موضحة أن هذه الانتقادات تأتي من قبل العديد من فئات المجتمع، بما في ذلك الحلفاء السياسيين للرئيس ماهيندا راجاباكسا داخل الحكومة.

ونقلت «سي. إن. إن» عن البرلماني المعارض، مانجالا ساماراويرا، قوله إن «(بودو بالاسينا) تحظى بدعم ضمني من الحكومة»، لافتة إلى أن هذا الرأى يشاطره العديد من السريلانكيين، وذلك بعد قدرة المنظمة على الإفلات من العقاب بعد اتهامها بالعديد من الهجمات السابقة.