بالصور .. محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بشوارع ديروط

واصلت محافظة أسيوط حملاتها لإعادة الإنضباط للشارع الأسيوطي والحد من انتشار الباعة الجائلين حيث قاد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط حمله مكبرة لإزالة كافة الاشغالات والتعديات من على الطرق والأرصفة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ديروط رافقه خلالها اللواء أبو القاسم أبوضيف مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد واللواء طارق نصر مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

تم خلال الحملة رفع وإزالة كافة الاشغالات والأكشاك والتعديات على حرم الطريق فى إطار ضبط حركة الشارع وخلق سيولة مرورية بالمناطق المأهولة بالسكان وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط منها شارع الجيش والجمهورية ووأبرزها قنطرة ديروط الأثرية والمغلقة منذ أكثر من 6سنوات بسبب تعدي الباعة الجائلين عليها الأمر الذى لاقى استحساناً من المواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير للمحافظ على مجهوداته الملموسة.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات بعموم المحافظة لضبط ورفع أي إشغالات بها تعوق المارة وتتعدى على حرم الطريق وتسبب اختناقات مرورية ومخلفات كبيرة من القمامة بالشوارع.

> وقرر حماد إنشاء سوق للباعة الجائلين ووضع باكيات موازية لترعة الدلجاوي ـ خلف موقف الغروب ـ ليكون بديلاً عن الأماكن التي كانوا يشغلونها وتؤثر على حركة المواطنين والقضاء على مشكلاتهم وإعاقتهم للمرور .