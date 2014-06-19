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إسرائيل ..نائباً لرئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإستعمار

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إسرائيل ..نائباً لرئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإستعمار إسرائيل ..نائباً لرئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإستعمار

إحدى المستوطنات الإسرائيلية

انتهت مساء امس الأربعاء جلسة اختيار رؤساء ونواب رؤساء اللجان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اختيار إسرائيل لتكون أحد نواب رئيس اللجنة السياسية الخاصة بمكافحة الإستعمار.
> وتشير أوساط مطلعة  بحسب ما جاء بموقع “الميادين اللبناني إلى أن هذا الاختيار لم يجري بشكل اعتيادي، فقد تم ترشيح إسرائيل لشغل هذا المنصب من قبل المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى، والتي ترأسها بريطانيا وتضم في عضويتها دولاً من خارج القارة الأوروبية كتركيا وإسرائيل ونيوزلندا وغيرها.
> وأتت نتيجة التصويت بأن حازت إسرائيل على 74 صوتاً أي بنسبة 38 بالمائة من أصوات الأسرة الدولية.
> وهذه اللجنة هي اللجنة التي تتناول احتلال إسرائيل ويتم فيها بحث القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي كذلك مطالبة بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وتقديم تقارير للجمعية العامة.

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