بالصور.. محافظ المنيا يكرم 82 من حفظة القرآن الكريم بالحفل السنوي لجمعية الشبان المسلمين

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الحفل السنوي لتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بالمنيا.

أوضح المحافظ خلال حفل التكريم أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي حتى يكون القرآن خلقا وسلوكاً لكافة أبناءنا و عبر المحافظ عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم والجمعيات المعنية بعلوم القرآن لما لهم من دور هام في تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية التي تدعو للتسامح والوسطية والاعتدال والمحبة وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة والعمل من اجل اعمار الأرض وبناء الوطن.

وأكد المحافظ على أهمية قيام الجمعيات المعنية بعلوم القرآن والجمعيات المشاركة فى تنمية المجتمع بإعداد النشء الشباب جيدا ليخرجوا متحصنين بعلوم الدين، إضافة الى علوم الدنيا ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع وإيثار الآخرين على الذات وخاصةً في تلك الأيام الكريمة وقرب حلول شهر رمضان المعظم .

ومن جانبه، أوضح المهندس خيري فؤاد مدير عام جمعية الشبان المسلمين عن أهمية دور معلمي حفظة القرآن الكريم والجمعيات المعنية بالعلوم الدينية لما لهم من دور كبير في تحفيظ العلوم الدينية وتخريج جيل متمسك بعلوم الدين، وأكد أن جمعية الشبان المسلمين تضم أكثر من 700 تلميذ وتلميذة بالتعليم الابتدائي و 220 برياض الأطفال بالإضافة إلى النشاط الرياضي فريق كرة السلة وفريق كرة الطائرة والعديد من الأنشطة التي تهدف في المقام الأول إلى تربية النشء تربية دينية وبدنية صحيحة.

من جانبه أكد الشيخ سيد عبود وكيل وزارة الأوقاف عن أهمية غرس تعاليم الدين الإسلامي والالتزام بها واتخاذها منهجاً للحياة فالقرآن الكريم جاء ليقوم السلوك البشري ويبني حضارة بشرية متكاملة.

وفي نهاية الحفل كرم المحافظ عدد 82 من حفظة القرآن الكريم والمعلمين والمعلمات ومسئولي ومشرفي وموجهي وعمال مدارس حفظ القرآن الكريم وذلك بتسليم مبالغ مالية تتراوح بين 100 جنيه و 1000 جنيه وشهادات تقدير ، كما تسلم المحافظ درع جمعية الشبان المسلمين نظراً لدعمه المتواصل والمستمر لجهودهم .