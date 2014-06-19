استقالات جماعية بمستشفى طما بسوهاج احتجاجاً على تعامل نائب المأمور معهم

قام أطباء مستشفى طما المركزي بالإضراب وتقدموا بإستقالات جماعية مسببه احتجاجاً على أسلوب تعامل نائب مأمور مركز شرطة طما معهم.

حضر نائب المأمور إلى المستشفى وطلب خروج سيارة إسعاف لنقل أحد أفراد مركز شرطة طما إلى مستشفي الشرطة بأسيوط وذلك بعد إدعاءه بأنه مصاب بالتهاب في الزائدة الدودية وأنه مرتبط بامتحان في كلية الحقوق بجامعة أسيوط.

قام أحد أطباء قسم الباطنة بمستشفي طما المركزي بمناظرة الحالة وأفاد بأن المذكور غير مصاب على الإطلاق ورفض اخراج سيارة الإسعاف لنقله للمستشفي بأسيوط مما أدى لقيام نائب مأمور مركز شرطة طما بالتحدث بأسلوب حاد مع الأطباء وترتب علي ذلك تقدم جميع الأطباء باستقاله جماعية مسببه لمدير الإدارة الصحية بطما تمهيداً لرفعها لوكيل وزارة الصحة بسوهاج و أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل.

يأتي ذلك في ظل وجود أجواء متوترة منذ الأمس بعد قيام مجهولين بخطف أحد الأطباء يدعى ” عصام فتحي البحيري ” طبيب عظام -40 سنة- واقتياده عنوه تحت تهديد السلاح أثناء عودته لمنزله مساء أول أمس وعدم إعادته لأسرته الا بعد قيامهم بدفع فدية مالية لخاطفيه مساء أمس.

وقام عدد كبير من الأطباء بمستشفي طما المركزي في الدخول في إضراب عن العمل امس والتقدم بعدد من الأستقالات المسببة بسبب اختطاف زميلهم خاصة خاصة بعد تعدد حالات خطف الأطباء والصيادلة بمركز طما خلال الشهور الماضية ويتم اجبارهم علي دفع فدية مالية مقابل تحريرهم وارجع الاطباء ذلك إلي غياب الأمن في مركز طما وطالبوا بتوفير الحماية الأمنية لهم داخل المستشفيات وفي شوارع مدينة طما.