ميدو: مباراة المحلة فرصة لغير الأساسيين

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن نيته تجريب العديد من لاعبيه الذين لا يشاركون بصفة أساسية أمام غزل المحلة يوم السبت في دور الـ16 من كأس مصر.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "أنوي الدفع بعناصر لا تشارك أساسيا ضمن الفريق الذي يواجه المحلة".

وأوضح "سأحاول تحقيق التوازن في التشكيل بين الأساسيين ومن لا يحصلون على فرص كثيرة، من أجل تجنب المفاجآت أيضا".

ويبدأ الزمالك أيضا مشواره في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز يوم 28 يونيو الجاري بمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في أول مباراة قمة للمدرب الشاب.