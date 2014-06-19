أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يصر على رفض عرض لشبونة لضم ربيعة

Google+ Print
الأهلي يصر على رفض عرض لشبونة لضم ربيعة الأهلي يصر على رفض عرض لشبونة لضم ربيعة

أخطر مسؤولو الأهلي نظرائهم في سبورتنج لشبونة البرتغالي، برفض العرض المقدم لضم اللاعب الشاب رامي ربيعة، بسبب ضعف المقابل المالي.

وقال علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com "عرض الـ650 ألف يورو مرفوض، فنحن نرى أن ربيعة قيمته أكبر من ذلك."

وأضاف عبد الصادق "دائما ما نضع مصلحة اللاعب والنادي أمامنا، ولذلك أخطرنا مسؤولي النادي البرتغالي برفض العرض."

المارد الأحمر يطلب زيادة العرض إلى مليون و500 ألف يورو للموافقة عليه، وهو ما يرفضه مسؤولو النادي البرتغالي حتى الأن.

ويحاول اللاعب إقناع مسؤولي القلعة الحمراء بالموافقة على العرض، في ظل رغبته الكبيرة في خوض تجربة الاحتراف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع