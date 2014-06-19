الأهلي يصر على رفض عرض لشبونة لضم ربيعة

أخطر مسؤولو الأهلي نظرائهم في سبورتنج لشبونة البرتغالي، برفض العرض المقدم لضم اللاعب الشاب رامي ربيعة، بسبب ضعف المقابل المالي.

وقال علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com "عرض الـ650 ألف يورو مرفوض، فنحن نرى أن ربيعة قيمته أكبر من ذلك."

وأضاف عبد الصادق "دائما ما نضع مصلحة اللاعب والنادي أمامنا، ولذلك أخطرنا مسؤولي النادي البرتغالي برفض العرض."

المارد الأحمر يطلب زيادة العرض إلى مليون و500 ألف يورو للموافقة عليه، وهو ما يرفضه مسؤولو النادي البرتغالي حتى الأن.

ويحاول اللاعب إقناع مسؤولي القلعة الحمراء بالموافقة على العرض، في ظل رغبته الكبيرة في خوض تجربة الاحتراف.