“اتحاد القرضاوي” يدعو لتوزيع بوستر “صلي على النبي”..والإخوان: سنملأ به الميادين

دعت الصفحة الرسمية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يترأسه الشيخ يوسف القرضاوي، المقيم بقطر، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى توزيع و طبع بوستر “هل صليت على النبي اليوم “، في أول تدخل علني للاتحاد في المعركة الدائرة في مصر حول هذا البوستر.

و في السياق ذاته كلفت جماعة الإخوان، أمس الأربعاء ، شبابها بالمحافظات بتعليق ملصقات «صلِّ على النبي»، في تحدي لوزارة الداخلية، التي قررت إزالة الملصقات المشابهة من الجدران، والسيارات، مشيرة إلى أنها لا تخشى قانونا أو قوة تسىء للإسلام، حسب قولها.

و بحسب تقرير للمصري اليوم ،شارك العشرات من شباب الجماعة، الأربعاء، في حملة بشوارع المنيا وبورسعيد تروج للمنشور، وتدعو الأهالى إلى التمسك بدينهم وعدم التخوف من ممارسات من يعادون الإسلام، على حد قول الجماعة.

وقال أحمد عبدالرحمن، أحد شباب الجماعة :«الحملة تتضمن حث المواطنين على الذكر والتمسك بقيم الإسلام والتصدى لمحاولات أعداء الدين ومحاربيه، مهما كانت قوتهم وجبروتهم».

وأضاف «عبدالرحمن»:«ملصق (صلِّ على النبي) سيغزو ميادين مصر وشوارعها خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة في شهر رمضان».