مقتل 7 جنود إثر اشتباكات مع جماعة “أبوسياف” جنوب الفلبين

قال مسؤولون في الجيش الفلبيني ، اليوم الخميس إن ستة جنود وعنصرا من عناصر المارينز قد قتلوا في اشتباكات مع مسلحي جماعة “أبوسياف” جنوب البلاد.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الليفتنانت كولونيل رامون زاجالا قوله :” إن القوات الحكومية هاجموا معسكرا لجماعة أبوسياف ، مما أدى إلى اندلاع القتال والذي قتل خلاله عنصرا من قوات المارينز بمدينة باتيكول في سولو، المحافظة التي يقطن غاليتها المسلمون جنوب البلاد”.

وأضاف أن تعزيزات الجيش تعرضت لإصابات بقذائف هاون ما أدى لمقتل 6 جنود، مشيرا لعدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المسلحين، بينهم اثنان من مراقبي الطيور الأوروبيين اختطفوا منذ عامين.

وكانت جماعة أبوسياف قد أدرجت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كجماعة إرهابية، ويقدر عدد مقاتليها بحوالي 300 فرد.

أ ش أ