عمرو موسى يتوجه للأردن للمشاركة فى المنتدى الاقتصادي الدولي

يتوجه عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر و القيادى بجبهة الانقاذ الوطنى، اليوم الجمعة ، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي “داڤوس” والذي يعقد على شاطئ البحر الميت في المملكة من٢٤-٢٦ مايو ، ومن المقرر أن يشارك موسى في العديد من الجلسات وحلقات النقاش حول الشرق الأوسط ومستقبل المنطقة والعديد من القضايا والتطورات على لساحة الإقليمية والدولية.

يستضيف المنتدى عدد من الزعماء وقادة الدول على رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات والوزراء والاقتصاديين والسياسيين من أرجاء العالم.