مسلحون «حوثيون» يسيطرون على منطقة بصنعاء

سيطر مسلحون حوثيون، اليوم الخميس، على منطقة الظفير، شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء، بعد 3 أيام من المواجهات مع أبناء المنطقة، بحسب مصادر قبلية.

وأوضحت المصادر القبلية لوكالة الأناضول أن «المسلحين الحوثيين سيطروا، صباح (الخميس) على منطقة الظفير (جبل وقرية) التابعة لمديرية بني مطر شمال غربي صنعاء، بعد أن نقضوا اتفاق وقف إطلاق النار الذي قامت برعايته لجنة وساطة قبلية الأربعاء».

وأضافت المصادر أن «الحوثيين» استغلوا اتفاق وقف إطلاق النار وخروج مسلحي المنطقة من مواقعهم بناء على الاتفاق، وقاموا بالالتفاف ومهاجمة القرية والجبل والسيطرة عليهما.

وأشارت إلى أن المسلحين «الحوثيين» قطعوا الامدادات على المنطقة وحاصروها بالكامل، مع منع إسعاف جرحى المواجهات.

وأوضحت المصادر أن «المواجهات التي بدأت الثلاثاء الماضي إثر مهاجمة «الحوثيين»للمنطقة أسفرت عن مقتل 4 مسلحين من أبناء المنطقة وجرح سبعة آخرين، مع تدمير 5 منازل تابعة لأبناء القرية، بالإضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 حوثياً».

وأدت المواجهات بين الجانبين التي بدأت الثلاثاء الماضي إلى نزوح عشرات الأسر من المنطقة، بحسب المصادر ذاتها.

وتكمن أهمية هذه المنطقة لقربها من طريق رئيسي يربط بين العاصمة صنعاء ومحافظة المحويت (شمال) والعاصمة مع محافظة الحديدة (غرب)، بحسب المصادر.

ومنذ أشهر، تخوض جماعة الحوثي مواجهات متكررة في مناطق شمال اليمن ضد قوات الجيش، وقبائل تسكن تلك المناطق، أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، ودارت أبرز تلك المواجهات في محافظة عمران، ومديرية همدان التابعة للعاصمة صنعاء.

ونشأت جماعة الحوثي، التي تنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي، عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام 2004؛ ليشهد اليمن ست حروب (بين عامي 2004 و2010) بين الجماعة المتمركزة في صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية؛ خلفت آلاف القتلى من الجانبين.