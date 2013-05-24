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قيادي بحركة النهضة التونسية : صندوق النقد فرض علينا تغيير معاملتنا مع السلفيين

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قيادي بحركة النهضة التونسية : صندوق النقد فرض علينا تغيير معاملتنا مع السلفيين قيادي بحركة النهضة التونسية : صندوق النقد فرض علينا تغيير معاملتنا مع السلفيين

قال صادق شورو عضو حركة “النهضة” والقيادي الإسلامي المعروف، الذي سبق له أن ترأس الحركة في فترة التسعينيات وأعتقل سنوات عديدة في العهد السابق “أن صندوق النقد الدولي عندما يقرض الأموال للدول لا يضع شروطًا اقتصادية بل يضع شروطًا سياسية وثقافية .

وأضاف أن “صندوق النقد الدولي فرض على حكومة النهضة تغيير معاملتها للسلفيين”، وهذا ما يفسر المواجهات التي تحصل وحصلت خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين جماعة أنصار الشريعة وقوات الأمن التونسي.

وقال شورو: “إن التاريخ يعيد نفسه، بالأمس فرض الصندوق على النظام السابق إقصاء “النهضة” الإسلامية من الحياة السياسية واليوم يفرض على النهضة إقصاء أنصار الشريعة السلفية.

يذكر أن القيادي الإسلامي، صادق شورو، قضى أكثر من 20 سنة في السجن في عهد حكم بن علي، منها 14 عام عاما في عزلة انفرادية لا يختلط فيها بأحد من الناس، حتى أطلق عليه “مانديلا” تونس، ويعرف عن الرجل تدينه وصدقه وعدم محاباته لأحد.

بعد الثورة التونسية، أصبح الشيخ الصادق شورو نائبا في المجلس الوطني التأسيسي الذي إنتخب في 23 أكتوبر 2011، عن حركة النهضة التي فازت بأغلبية المقاعد.

 

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