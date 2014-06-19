جدول الدوري الانجليزي: بدايات صعبة لسيتي وليفربول، و ' مفيش أحلى من كده ' ليونايتد

بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2014-2015، يستعرض Filgoal.com مباريات الجولات الخمس الأولى للخمسة الكبار.. ومدى تأثير هذه الجولات على حظوظ هذه الفرق في الموسم المقبل

وتنطلق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز يوم 16 أغسطس المقبل.

مانشستر سيتي.. بداية ولا أصعب

فريق المدرب التشيلي مانويل بيليجريني حقق لقب الموسم الماضي بعد صراع طويل وشرس مع الثنائي ليفربول وتشيلسي، لكنه سيفتتح الموسم المقبل بمجموعة من المباريات الصعبة للغاية في إطار محاولة الدفاع عن لقبه. سيتي يفتتح الموسم بزيارة ملعب سانت جيمس بارك لملاقاة نيوكاسل يونايتد، قبل أن يصطدم بوصيفه ليفربول في قمة مبكرة للغاية على ملعب الاتحاد. ويستمر سيتي في مانشستر لملاقاة ستوك سيتي، قبل أن يخرج لمباراة قمة أخرى أمام أرسنال في ملعب الإمارات. وكأن ملاقاة ليفربول وأرسنال لا تكفي في أول أربع جولات، فيستقبل سيتي تشيلسي في الجولة الخامسة، ليلاقي حامل اللقب ثلاثة من الكبار في أول خمس مراحل من المسابقة.

ليفربول.. إختبار قوة مبكر

كسر ليفربول كل التوقعات بمنافسته على القمة حتى آخر جولات الموسم الماضي، ووضعته القرعة في اختبار قوة مبكر للغاية إذا أراد أن يواصل السعي نحو لقب غائب منذ عام 1990. ليفربول يفتتح المسابقة باستقبال ساوثامبتون على أرضه في مباراة قد تكون الأولى لمهاجمه ريكي لامبرت أمام فريقه السابق. وفي الجولة الثانية يخرج الريدز لملاقاة الفريق الذي خطف منهم اللقب في ختام الموسم الماضي مانشستر سيتي. ويواصل ليفربول اللعب خارج ملعبه حين يذهب في مهمة قاسية أخرى إلى لندن لملاقاة توتنام هوتسبير. بعدها يعود ليفربول إلى أنفيلد لاستقبال أستون فيلا قبل أن يخرج لملاقاة وست هام يونايتد في لندن مجدداً.

مانشستر يونايتد.. مفيش أحلى من كده !

لو وضع لويس فان خال مدرب مانشستر يونايتد الجديد جدول مبارياته الأولى بنفسه لم يكن ليختار مباريات أفضل. يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي سابعاً يفتتح الموسم الجديد في أولد ترافورد باستقبال سوانزي سيتي، قبل أن يخرج لملاقاة سندرلاند. بعدها يلتقي يونايتد مع الوافدين الثلاثة الجدد بشكل متتالي، حيث يخرج لملاقاة بيرنلي قبل ان يستقبل كوينز بارك رينجرز ثم يخرج ليلاقي ليستر سيتي. بداية مثالية ليونايتد الذي لن يلاقي أياً من الكبار في بداية مشواره نحو استعادة اللقب.

تشيلسي.. مواجهات متوازنة

بعد موسم من الإخفاق لفريق جوزيه مورينيو، يفتتح البلوز الموسم الجديد بملاقاة الثنائي الصاعد، بيرنلي أولاً خارج ملعبه ثم ليستر سيتي ف ستامفورد بريدج، وهي بداية في المتناول لرفاق محمد صلاح. بعد ذلك يدخل تشيلسي مباراة صعبة خارج ملعبه أمام إيفرتون قبل أن يعود ليستقبل سوانزي سيتي، ثم يخرج مجدداً لملاقاة حامل اللقب مانشستر سيتي.. بداية متوازنة نسبياً للبلوز الذين لم يعتادوا على إنهاء الموسم بعيداً عن مناطق القمة.

أرسنال.. سطر وسطر

لقب الدوري الغائب منذ 11 عاماً، سيبدأ أرسنال رحلة البحث عنه بملعبه الإمارات أمام كريستال بالاس، قبل أن يخرج لملاقاة إيفرتون في مباراة صعبة. وتتواصل عملية "المشي على سطر وسطر" حين يحل أرسنال ضيفاً على ليستر سيتي الصاعد حديثاً قبل استقبال حامل اللقب مانشستر سيتي في مباراة قمة، يخرج بعدها أرسنال ليلاقي أستون فيلا، لتكون بداية مشوار أرسين فينجر ورجاله على طريقة الـRoller Coaster أو قطار المنحنيات السريع.