بالصور.. تطور كُرة المونديال من 1970 لـ 2014

تاريخ تطور صناعة الكرة في كأس العالم في كل مرة يقام بها كأس العالم لابد أن يحتوي على الكثير من ملامح التكنولوجيا في العصر الذي أقيم فيه ولابد أن تتغير فيه الكرة من مرة إلى أخرى سواء بالشكل أو طريقة تصنيعها أو حتى في التكنولوجيا المستخدمة فيها فالفيزياء والموائع يمكنها أن تفعل الكثير وهذا هو تطور التكنولوجيا في صناعة الكرة من مرة إلى أخرى خلال كأس العالم

1. Adidas Telstar كأس العالم في المكسيك عام 1970

كما كانت كل الكرات في هذا التوقيت تم تصنيع كرة القدم في كأس العالم 1970 من الجلد بشكل كامل وعلى عكس كل الكرات الأخرى تحتوي هذه الكرة على 32 قطعة خماسية مصنوعة يدويًا منها 12 قطعة سوداء و20 قطعة بيضاء وللمفاجأة فهذه الكرة قط صنعت تاريخ كرة القدم في العالم فهي أول كرة تمت زخرفتها باللون الأسود وكانت هذا الحدث من كأس العالم في المكسيك عام 1970 أول كأس عالم يتم إذاعته على التلفاز. كما أن هناك سبب في تسمية هذا الإصدار من الكرة Telstar حيث أنها إختصار لكلمة Star of television وقد كان تصميمها بهذا الشكل أفضل تصميم من أجل الظهور في شاشات التلفاز ثناية اللون الأبيض والأسود.

2. Adidas Telstar , Adidas chile كأس العالم ألمانيا 1974

في هذه السنة من كأس العالم ظهرت إصدارين من الكرة بحيث أصبحت الكتابة على Telstar مزخرفة باللون الذهبي وقد بنت شركة أديداس شهرة الكرة الجديدة Chile على ما سبق من نجاح وحققته Telstar والتي كانت باللون الأبيض كاملةً وققد تم إستخدام الأسلوب والمواد التي صنعت Telstar و Chile لصناعة الكرة في الأربع سنوات القادمة .

3. Adidas Tango كأس العالم الأرجنتين 1978



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في عام 1978 كان تصميم الكرة Adidas Tango في هذا الكأس ثورة أخرى في عالم كرة القدم وفي هذه المرة قامت Adidas بتصميم كرة ككلاسيكية تحتوي عى 20 قطعة بشكل جذاب تحتوي على 12 دائرة متطابقة. وقد إعتمدت كل تصاميم الكرات لمدة 5 أحداث متتالية من كاس العالم بعدها علىنفس المبدأ الذي أسس Adidas Tango بحيث تكون مقاومة لعوامل الطقس والتحلي بالكثير من الصفات التي تعتمد عليها الدولة المضيف.

4. Adidas Tango Spana كأس العالم 1982 أسبانيا

لم تتغير Adidas Tango في عام 1978 بشكل كبير عن تكنولوجيا عصرها ولكن Tango Espana إحتوت على الكثير من الخصائص الكنولوجية الإبداعية ومع ذلك لا تزال تصنع من الجلد ولكنها مقاومة للمياه كما أن التكنولوجيا المصنوعة منها جعلتها لا تمتص المياه أبدًا فلا يمكن للكرة أن يزيد وزنها عند سقوط الأمطار .

5. Adidas Azteca كأس العالم 1986 في المكسيك

كانت Azetca هي الأولى من نوعها التي تمت صناعتها من مواد إصطناعية غير الجلد الطبيعي مما قلل بشكل كبير من إمتصاصها للمياه وزاد من متانتها مما رفع من أدائها على الأراضي الصلبة والمرتفعات والأجواء المطيرة وقد شكلت Azteca ثورة حقيقية في عالم صناعة كرة القددم وفي اللعبة بشكل عام .

6. adidas Etrusco Unico كاس العالم في إيطاليا عام 1990:

تم تصنيع إطارها الخارجي من مواد إصطناعية كما في Azetca ولكن هذه الكرة تم تغليفها ن الداخل بطبقة سوداء من رغوة البولي إيثيلين بحيث تكون مقاومة للمياه بشكل كامل وأسرع في اللعبة وقد تم إستلهام إسمها وتصميمها من البيئة الإيطالية وتاريخها القديم لذلك تجد الأسود الثلاثة تزين الثلاثيات ال 20 في الكرة .

7. Adidas Questra كأس العالم في أمريكا 1994:

أول كرة في العالم تحتوي على تكنولوجيا عالية مع تكنولوجيا فائقة لتصنيع طبقة من رغوة البولي إيثيلين بحيث تجعل هذه الطبقة الكرة ناعمة الملمس و أسرع بكثير من الكرات العادية وقد وضعت هذذه الكرة مقاييس جديدة لصناعة كرة القدم

8. adidas Tricolore كأس العالم فرنسا 1998:

adidas Tricolore كانت أول كرة ملونة تدخل كأس العالم مستوحاه من ألوان العلم الفرنسي وقد تم تصنيعها من رغوة المواد الإصطناعية والتي طورت من متانة الكرة كما طورت من رد فعلها واستدامة الطاقة داخلها

9. Adidas fevernova كأس العالم كوريا واليابان 2002:

كانت أول كرة يتغير فيها التصميم عن كرة التانجو منذ عام 1978 وقد تم إختيار الألوان والمظهر الخارجي على أساس الثقافة الأسياوية وقد زادت طبقات المواد الإصطناعية إلى 3 طبقات بدلًا من طبقة واحدة مع هيكل منسوج للرفع من أدائها بحيث يكون مسارها ومتوقع

10. adidas Teamgeist كأس العالم ألمانيا 2006:

الكرات السابقة لم تكون تامة الإستدارة ولكن هذه الكرة أصبحت أكثر إستدارة من ذي قبل بحيث يستطيع اللاعب التحكم فيها بشكل أفضل وقد عادت هذه الكرة إلى الألوان الكلاسيكية من الأبيض والأسود والتي تمثل لون ملابس منتخب ألمانيا لكرة القدم وقد سميت الكرة بهذا الإسم Teamgeist لكي تكون مستوحاه من روح الفريق الألماني القتالية .



>11. jabulani كأس العالم جنوب أفريقيا 2010:

كانت الكرة السابقة Teamgeist تتكون من 14 قطعة منفصلة أما هذه الكرة تتكون من 8 قطع منفصلة فقط وقد إستخددمت فيها أديداس تكنولوجيا Grip n Groove والتي تجعل الكرة ذات سطح مركب مما يؤمن لها رحلة أفضل وقد إشتكى الكثير من الحراس من هها لكرة لأن إنحرافها كان مفاجئ بالنسبة للكثير منهم. وقد تم إستخدام 11 ون مختلف لتصميم هذه الكرة هي مستوحاه من ال 11 لغة الموجودة في جنوب أفريقيا وقد تم إستخدام الإصدار الذهبي منها في المباراة النهائية.

12. Adidas Brazuca كأس العالم البرازيل 2014:

كأس العالم في هذه المرة يعطي التكنولوجيا الكثير من حقها ففيه التكنولوجيا تطغى بشكل كبير على كل شئ حتتى في تصميم وبناء الكرة الجديدة التي تستوحي ألوانها من ألوان علم البرازيل والتي تتكون من 6 قطع منفصلة فقط والتي حسن من إستدارتها وتماثلها وتفاعلها الجيد مع البيئة والطقس