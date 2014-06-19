بالصور ..مهرجان “لحم الكلاب” بالصين وسط جدل كبير من ناشطي حماية الحيوانات..

في طقس غريب قد تشمئز منه حين تسمع به أو تشاهده ،حيث تستعد مدينة يويلين التابعة لمقاطعة غوانغتشي بالصين لـ”مهرجان لحم الكلاب “الذي يعود تاريخه لسنوات ،و تنتشر بالمدينة العديد من المقولات المتعلقة بلحم الكلاب.

المهرجان الذي يعود تاريخه إلى سنين طويلة يثير جدلا كبيرا في الصين، حيث طالب ناشطو حماية الحيوانات السكان المحليين بعدم تناول لحم الكلاب وإلغاء المهرجان بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل .

وأشار أحد المسئوليين المحليين إلى أن تناول لحم الكلاب هو عادة غذائية لدى الملايين من الناس، وليس للحكومة أساس قانوني لمنعه أو إلغاءه.

أما الجدل على الإنترنت، فكان أكثر حدة، حيث قال بعض مستخدمي الإنترنت”إذا كان بالإمكان أكل لحم الدجاج، لحم الخنزير، لحم البقر فلماذا لا يمكن أكل لحم الكلاب؟” من جهة أخرى، يعود تاريخ استعمال لحم الكلاب في طبخ بعض الأطباق الصينية إلى مئات السنوات، وهناك بعض المؤلفات التاريخية التي سجلت ذلك، كما لا يوجد قانون صيني يمنع تناول لحم الكلب.

“أكل لحم الكلاب هو أحد العادات الغذائية الشعبية، ولا يخالف القانون، وليس مخالفا للمبادئ.” على حد قول نائب مدير مركز الأبحاث الثقافية بغوانغشي.لكن جمعية حماية الحيوانات الصغيرة، تعتقد بأن “مهرجان لحم الكلاب” لا يتماشى مع التيار التاريخي العالمي في الوقت الحالي الذي يحترم الحياة ويدعو إلى التحضر، وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 100 دولة تمنع تناول لحم الكلاب والقطط، وتعكس إحترامنا وحبّنا لأصدقائنا الحيوانات.

وتحت الضغوط المسلطة عليها، أعلنت حكومة مدينة يويلين، في السادس من يونيو الحالي، بأن “مهرجان لحم الكلاب” ليس إلا مقولة متداولة بين بعض التجار والعامة، وأن حكومة مدينة يويلين والمنظمات الأهلية لم تنظم أبدا أي شكل من أشكال فعاليات “مهرجان لحم الكلاب”.