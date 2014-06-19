استبعاد رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بالسويس‎

قرر عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس ، اليوم الخميس ، إستبعاد محمد فتوح متولى مدير عام التعليم العام بالمحافظة من رئاسة اللجنة الثلاثية التي شكلتها وزارة التربية والتعليم للإشراف والمراقبة على إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

وأشار أيمن فهمي المتحدث الإعلامى لتعليم السويس ، ان القرار شمل إسناد الإشراف العام على الإمتحانات لماهر أحمد فرج عضو اللجنة ليكون رئيسا بدلا منه وضم السيدة ضحى احمد تمام مدير مركز مصادر المعلومات للجنة الثلاثية اعتبارا من اليوم.

وأوضح فهمي انه تم إخطار مدير مكتب قطاع التعليم العام وغرف عمليات الوزارة والجهات المختصة بتنفيذ القرار ، دون إيضاح أسباب الإستبعاد.