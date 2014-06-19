الجيزة تواصل حملاتها لفرض القانون بالشارع والقضاء على مظاهر الفوضى

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع وتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

>وفي نفس الإطار، قاد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة حملة لرفع الإشغالات من شارع فيصل بمشاركة القوات الخاصة بمديرية الأمن تم خلالها رفع تجاوزات المقاهي التي تحتل الأرصفة وإجبار المحلات التجارية والمطاعم على عدم إشغال الطريق.

> وقال المحافظ – في تصريحات له خلال الحملة – إنه لا يوجد حد زمني لهذه الحملات .. مؤكدا استمرارها حتى يتحقق الانضباط الكامل.

> ولفت إلى التركيز في هذه الفترة على السرادقات والشوادر التي يتم فيها بيع سلع رمضان والتأكد من تطبيق الإشتراطات اللازمة خاصةً ما يتعلق منها بالدفاع المدني والحريق وعدم تجاوز المساحات المخصصة وإصدار التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية المختصة.

> وأكد عبد الرحمن أن المحافظة بدأت في توفير مساحات تستغل كأسواق للباعة الجائلين للحفاظ على مصدر أرزاقهم وفي إطار البعد الإجتماعي.

> وشدد المحافظ على إهتمام المحافظة بالباعة ولكن يجب ألا يكون على حساب القانون وأن يمارسوا أنشطتهم في إطار اللوائح والإجراءات القانونية المتبعة.

> ولفت إلى البروتوكول الذي وقعته المحافظة مع الغرفة التجارية لإنشاء أسواق بالصف والعياط وأطفيح على أن تقوم المحافظة بتوفير الأراضي اللازمة وتقوم الغرفة بتحمل التمويل اللازم.