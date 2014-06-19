أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الجيزة تواصل حملاتها لفرض القانون بالشارع والقضاء على مظاهر الفوضى

Google+ Print
الجيزة تواصل حملاتها لفرض القانون بالشارع والقضاء على مظاهر الفوضى الجيزة تواصل حملاتها لفرض القانون بالشارع والقضاء على مظاهر الفوضى

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع وتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.
>وفي نفس الإطار، قاد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة حملة لرفع الإشغالات من شارع فيصل بمشاركة القوات الخاصة بمديرية الأمن تم خلالها رفع تجاوزات المقاهي التي تحتل الأرصفة وإجبار المحلات التجارية والمطاعم على عدم إشغال الطريق.
> وقال المحافظ – في تصريحات له خلال الحملة – إنه لا يوجد حد زمني لهذه الحملات .. مؤكدا استمرارها حتى يتحقق الانضباط الكامل.
> ولفت إلى التركيز في هذه الفترة على السرادقات والشوادر التي يتم فيها بيع سلع رمضان والتأكد من تطبيق الإشتراطات اللازمة خاصةً ما يتعلق منها بالدفاع المدني والحريق وعدم تجاوز المساحات المخصصة وإصدار التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية المختصة.
> وأكد عبد الرحمن أن المحافظة بدأت في توفير مساحات تستغل كأسواق للباعة الجائلين للحفاظ على مصدر أرزاقهم وفي إطار البعد الإجتماعي.
> وشدد المحافظ على إهتمام المحافظة بالباعة ولكن يجب ألا يكون على حساب القانون وأن يمارسوا أنشطتهم في إطار اللوائح والإجراءات القانونية المتبعة.
> ولفت إلى البروتوكول الذي وقعته المحافظة مع الغرفة التجارية لإنشاء أسواق بالصف والعياط وأطفيح على أن تقوم المحافظة بتوفير الأراضي اللازمة وتقوم الغرفة بتحمل التمويل اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا