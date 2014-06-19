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25 مرشحاً يتنافسون على 14 منصب فى انتخابات حزب الوفد بالفيوم ..غداً

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25 مرشحاً يتنافسون على 14 منصب فى انتخابات حزب الوفد بالفيوم ..غداً 25 مرشحاً يتنافسون على 14 منصب فى انتخابات حزب الوفد بالفيوم ..غداً

حزب الوفد

يتنافس 25 مرشحا للفوز بـ 14 منصبا في انتخابات هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم التي تجري غدا الجمعة ، بإشراف لجنة من القاهرة من أعضاء السكرتارية العامة للحزب بمصر ، وتم حسم منصب أمين الصندوق بالتزكية .

انتهت لجنة تلقي الطلبات برئاسة فراج عبد الباقي وعضوية ياسين عبد الله وإبراهيم عبد الباقي من إعداد الكشوف النهائية للمرشحين حيث يتنافس 25 مرشحا علي 14 موقعا ، وتم بالتزكية حسم منصب أمين الصندوق الذي فاز به فراج عبد الباقى، فيما يتنافس علي منصب رئيس اللجنة كل من محمود الهواري الرئيس الحالي والدكتور أحمد عبد الحكيم الخولي والدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا للحزب.

ويتنافس علي منصب السكرتير العام كل من الدكتور أحمد برعي الذي يشغله حاليا وعوض محمد عوض ، بينما يتنافس كل من مصطفي مؤمن ومحمد نصر وياسين عبد الله والدكتور ربيع والدكتور مصطفي اسحق وهشام دكم وعلي هارون ويوسف بكري علي 5 مناصب لنواب رئيس اللجنة ، ويتنافس 8 علي 6 مناصب للسكرتير العام المساعد وهم الدكتورأسامة مخلوف – عادل عبد الفتاح – رجب ميلاد – حسين فتحي – حمدي أمين – محمد البحيري – أمجد فهمي – علاء يوسف، ويتنافس كل من كارم علواني وربيع معجون وحسن حجازي علي منصب أمين الصندوق المساعد .

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