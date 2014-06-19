30 جامعية ينخرطن في 6 برامج تدريبية بأمانة الاحساء

الاحساء – صالح المحيسن

انخرطت 30 متدربة من جامعة الملك فيصل في ستة برامج تدريبية صيفية متنوعة في القسم النسائي بأمانة الأحساء وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الأمانة والجامعة.

ذكرت ذلك مديرة الإدارة النسائية بالأمانة مها السديري مبينة انه وبتوجيه أمين الاحساء المهندس عادل الملحم بتفعيل البرامج التدريبية دعماً من الأمانة لشباب وفتيات الوطن فقد تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ل 30 متدربة من جامعة الملك فيصل في تخصصات ومجالات مختلفة تُسهم في تحقيق الاستفادة للطالبات مستقبلاً وتُعزز من خبراتهن العملية والعلمية بعد تخرجهن من الجامعة، مضيفةً ان المتدربات تدربنّ في جوانب عدة منها: تقنية المعلومات - نظم المعلومات إدارية - نظم المعلومات الجغرافية -المحاسبة - إدارة المكاتب - اقتصاد تطبيقي. مفيدة ان مراحل التدريب الخاصة بالمتدربات تنوعت بحسب ساعاتهن التدريبية المطلوبة ما بين إعادة تصميم وبرمجة وتطوير أجزاء من مواقع الأمانة الإلكترونية، اختبار مواقع وأنظمة الأمانة من ناحية قابليّة الاستخدام وتقييمها لمطابقة المعايير وغيرها، فيما عملت مجموعة أخرى من المتدربات في قسم الأرشفة الإلكترونية والشؤون الإدارية والتوعية حيث تم تدريبهن على الأعمال الإدارية وأرشفة المستندات وإدخال المعلومات وغيرها من الأعمال التي تصب في مجال دراستهم بالنفع والفائدة.