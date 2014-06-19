أمين القصيم يشدد على العمل بقوة النظام ضد المعتدين على الأراضي

أكد أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد أن الأمانة والبلديات تعتبر خصمًا شريفًا لكل "مدعي تملك" وهي المالك الحقيقي لنطاق التعدي ما لم يثبت العكس، داعياً رؤساء البلديات إلى العمل بقوة النظام للحفاظ على الأراضي الحكومية والقيام بالواجبات بهذا الأمر على أكمل وجه كون وفرة الأراضي الحكومية مطلبًا رئيسيًا للتنمية بوجهها العام.

وشدد المهندس الأحمد في الاجتماع الدوري لرؤساء بلديات منطقة الذي عقد في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، على رؤساء البلديات أهمية تجاوز التحديات التي تواجه البعض منهم وحل المشكلات التي قد تعيق سير المشاريع والارتباط والصرف وإشراك منظومة العمل في الأمانة لتوفير الحلول أمام البلدية، وضرورة الالتزام بالتفاعل والرد المنضبط على التعاميم والتقارير، وأهمية ترشيد الطاقة والكهرباء خلال فترة الصيف.

وكان الاجتماع قد شهد عرضاً تفصيلياً لحالة الارتباط والصرف على المشاريع في الأمانة والبلديات ونسب الارتباط والمعدل العام ومقارنة موقف كل بلدية ضمن المعدل العام، وناقش ظروف وأسباب تأخر بعض البلديات في رفع المعاملات والتقارير والبيانات.

وقدم وكيل الأمين للدراسات والإشراف المهندس عبدالعزيز السحيباني عرضاً حول ذلك، واستمع الحضور إلى الحلول المقترحة لتحسين الأداء في هذا الجانب.

كما قدم الاجتماع مراجعة لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، وطالب بتشديد الرقابة على منشآت الصحة العامة، حيث قدمت الإدارة العامة لصحة البيئة عرضاً عن الأنظمة المستجدة وتكثيف الرقابة والتفتيش الغذائي في هذه الفترة، ودور رئيس البلدية في تفعيل المراقب الصحي ودليل الرقابة الصحية. كما نتج عن هذا الاجتماع توصية بإقامة ورشة عمل حول الإجراءات والحقوق في التعديات.