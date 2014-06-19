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وكيل إمارة نجران يتفقد مركز وأحياء أباالسعود

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وكيل إمارة نجران يتفقد مركز وأحياء أباالسعود وكيل إمارة نجران يتفقد مركز وأحياء أباالسعود

    أكد وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني أن الامارة لن تتوانى في ازالة كل ما يتسبب في إعاقة تنفيذ المشاريع التنموية مشيراً إلى توجيه لجنة التعديات بعدم التهاون مع من يقومون بالاحداثات التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من كافة الادارات الحكومية والتنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ تلك المشاريع لإنجازها في الوقت المحدد لها حتى ينعم بها المواطن والوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة. جاء ذلك عقب الجولة الميدانية التي قام بها وكيل إمارة منطقة نجران لمركز وأحياء أبالسعود اطلع على المشاريع الجاري تنفيذها بمركز ابالسعود رافقه خلال الجولة أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق ووكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التنموية جابر أبوساق ومدير عام فرع الطرق المهندس ناصر بجاش.

وكان وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم قد اجتمع مع امين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق وذلك للاطلاع على المشاريع التي تنفذها الامانة في غرب نجران ومنطقة ابالسعود حيث استهل امين المنطقة الاجتماع بالترحيب بوكيل الإمارة بمناسبة زيارته التفقدية لمركز وأحياء أبالسعود.

بعد ذلك اطلع وكيل إمارة المنطقة على العرض المرئي للمشاريع المنفذة والتي لازالت تحت التنفيذ واستمع إلى شرح مفصل عن تلك المشاريع من المهندس علي حرفش وكيل الامين للمشاريع والتعمير حيث تم العرض ل 18 مشروعا مابين مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة ومشاريع لدرء اخطار السيول ومشاريع لتنفيذ الحدائق ومشاريع جسور المشاة ومشاريع المباني والمرافق وجميع تلك المشاريع متفرقة على الجزء الغربي لمنطقة نجران ومنطقة اباالسعود واوضح آل حرفش المراحل والمدة التي انقضت من تنفيذ المشاريع وكذلك العوائق التي مرت بها بعض المشاريع.

وفي ختام الاجتماع قدم وكيل إمارة منطقة نجران شكره لامين المنطقة وكافة منسوبي الامانة على ما يقومون به من الاعمال التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وشدد على ضرورة التنسيق مع الادارات الحكومية في تنفيذ المشاريع لان المصلحة واحدة والجميع في خدمة هذا الوطن الغالي.

وعقب الاجتماع قام وكيل إمارة منطقة نجران بتكريم مجموعة من المهندسين في ادارة تقنية المعلومات الذين اسهموا في اطلاق خدمتي الاستعلام عن رخص المحلات من برنامج التعاملات الحكومية والالكترونية من مشروع اتاحة البيانات البلدية المشتركة عبر قناة التكامل الحكومية.

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