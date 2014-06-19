ضبط شخصين بحوزتهما 550 كيلو كابلات نحاسية مسروقة بسوهاج

تمكنت وحدة مباحث مركز كوم امبو من ضبط شخصين تخصصا فى سرقة كابلات التيلفونات وبحوزتهما 550 كيلو كابلات نحاسية .

تلقى اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان، اخطارا من مأمور مركز كوم امبو بقيام مجهولين بمحاولة سرقة سنترال العدوة، وفور مشاهدتهم من قبل الخفراء لاذوا بالفرار .

وبالفحص تبين وجود آثار عنف بشباك السنترال الجانبي من الناحية الشرقية، وخلع البرواز الحديدي ووجود آثار قطع مجموعة من الكابلات وضبط 2 أداه تستخدم في القطع واسفرت التحريات عن قيام المتهم خالد حامد صالح 28 سنة وشهرته خالد العليمي ومقيم بقرية العدوه وسابق اتهامه في 3 قضايا محدرات والمتهم احمد صالح مصطفي​​ وش ​​هرته سنبل 29 سنة مزارع ومقيم العدوه وسابق اتهامه في قضايا سرقه بتكوين تشكيل تخصص في سرقه الكابلات النحاسية فتم عمل عدة أكمنة لضبطهما .

ومن خلال الأكمنة تمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبط المتهمان حال استقلالهما سياره ص و ر 2198 ربع نقل تويوتا محملة بكمية من الكابلات النحاسية الخاصة بالسنترال تزن 550 كيلو، وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر رقم 3511 اداري كوم امبو وجارى عرض المتهمان على النيابة .