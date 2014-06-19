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ضبط شخصين بحوزتهما 550 كيلو كابلات نحاسية مسروقة بسوهاج

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ضبط شخصين بحوزتهما 550 كيلو كابلات نحاسية مسروقة بسوهاج ضبط شخصين بحوزتهما 550 كيلو كابلات نحاسية مسروقة بسوهاج

تمكنت وحدة مباحث مركز كوم امبو من ضبط شخصين تخصصا فى سرقة كابلات التيلفونات وبحوزتهما 550 كيلو كابلات نحاسية .

تلقى اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان، اخطارا من مأمور مركز كوم امبو بقيام مجهولين بمحاولة سرقة سنترال العدوة، وفور مشاهدتهم من قبل الخفراء لاذوا بالفرار .

وبالفحص تبين وجود آثار عنف بشباك السنترال الجانبي من الناحية الشرقية، وخلع البرواز الحديدي ووجود آثار قطع مجموعة من الكابلات وضبط 2 أداه تستخدم في القطع واسفرت التحريات عن قيام المتهم خالد حامد صالح 28 سنة وشهرته خالد العليمي ومقيم بقرية العدوه وسابق اتهامه في 3 قضايا محدرات والمتهم احمد صالح مصطفي​​ وش ​​هرته سنبل 29 سنة مزارع ومقيم العدوه وسابق اتهامه في قضايا سرقه بتكوين تشكيل تخصص في سرقه الكابلات النحاسية فتم عمل عدة أكمنة لضبطهما .

ومن خلال الأكمنة تمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبط المتهمان حال استقلالهما سياره ص و ر 2198 ربع نقل تويوتا محملة بكمية  من الكابلات النحاسية الخاصة بالسنترال تزن 550 كيلو، وتم تحريز  المضبوطات وتحرر محضر رقم 3511 اداري كوم امبو وجارى عرض المتهمان على النيابة .

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