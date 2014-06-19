تقرير: أيسلندا تنعم بأكبر قدر من السلام في العالم.. وسوريا في المؤخرة

كشف مؤشر «السلام العالمي» 2014، الذي يصدره معهد «الاقتصاد والسلام» أن أيسلندا تنعم بأكبر قدر من السلام في العالم، بينما حلت سوريا في المركز الأخير بدلا من أفغانستان.

ويتناول التقرير النزاعات المحلية والدولية والأمن في المجتمع ونسبة انتشار الأسلحة في 162 دولة، لذا فهو لا يتضمن تردي الوضع الأمني في العراق.

ورغم ذلك، فقد أكد الرئيس التنفيذي للمعهد، ستيف كليليا، أن الوضع في العراق «مثير للقلق»، و«يصعب التنبؤ بما سيحدث» في البلد العربي.

وأبرز التقرير ارتفاع نسبة العنف، في السنوات الماضية، في دول كانت تعيش في سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945.

وأشار إلى أن النشاط الإرهابي وعدد النزاعات المسلحة وزيادة عدد اللاجئين والنازحين أدى إلى تدهور وضع السلام العالمي، خلال 2013.

وأوضحت أن احتواء العنف العالمي في 2013 يتطلب ما يقرب من 9.8 تريليون دولار، ما يمثل 11.3% من اجمالي الناتج المحلي العالمي، وأكدت أن الدول العشرة التي شهدت أكبر تدهور في الوضع الأمني خلال العامين الماضيين هي زامبيا وهايتي والأرجنتين وتشاد والبوسنة ونيبال وبوروندي وجورجيا وليبيريا وقطر.

واحتفظت أيسلندا بصدارة الدول التي تنعم بأكبر قدر من السلام في العالم، تليها الدنمارك ثم النمسا ونيوزلندا وسويسرا.

وأوضح «كليليا» أن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى تدهور وضع السلام في العالم، بينها «التداعيات الاقتصادية المتواصلة للأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك الربيع العربي، والترويج المستمر للإرهاب».

وأشار إلى أن نسبة العنف نيجيريا، على سبيل المثال، زادت بدرجة كبيرة، حيث إن عدد القتلى الذين راحوا ضحية الهجمات التي شنتها جماعة «بوكو حرام»، في 2013، بلغ ألف و432 شخصا، مقابل 441 شخصا في 2011.

وتحتل سوريا المركز 162 والأخير في القائمة، خلف أفغانستان 161، وجنوب السودان 160، والعراق 159، والصومال 158.