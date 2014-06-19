السجن 75 عامًا لشاب أمريكي أصاب فتاة قاصر بفيروس الإيدز

قضت محكمة أمريكية أمس الأربعاء بالسجن 75 عاما على شاب يبلغ من العمر 31 عاما اعترف بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر عمرها 15 عاما والتسبب في إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة.

وقال ممثلو الادعاء إن الشاب أصاب الفتاة عمدا بالفيروس ولم يخبرها أنه مصاب بالمرض.

وطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن 95 عاما على ماثيو لويس ريسي الذي قالوا إنه أصاب الفتاة عمدا بالفيروس ولم يخبرها بأنه مصاب به بحسب ما افادت وكالة “فرانس 24″.

وقالت صحيفة دالاس مورننج نيوز إنه قد يحكم على ريسي بالسجن لسنوات أخرى عندما تستأنف جلسات محاكمته اليوم الخميس.

واعترف ريسي يوم الثلاثاء بتهم منها الاعتداء المغلظ على طفلة بسلاح قاتل والاعتداء الجنسي عليها. وينتقل فيروس (إتش.آي.في) المسبب للإيدز عبر الدم الملوث والمحاقن والاتصال الجنسي.