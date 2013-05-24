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عقار جديد يظهر خواص رائعة فى علاج سرطان القولون

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عقار جديد يظهر خواص رائعة فى علاج سرطان القولون عقار جديد يظهر خواص رائعة فى علاج سرطان القولون

تمكن فريق من الباحثين بجامعة نانيانج للتكنولوجيا بسنغافورا بالاشتراك مع جامعة لوند بالسويد من التوصل إلى مركب جديد باستخدام الهندسة الطبية الحيوية، وأثبت فعاليته فى قتل خلايا الأورام بنجاح.

ويعرف المركب الجديد باسم هاملت "HAMLET"، وهو عبارة عن مزيج من البروتينات والدهون معاً، ويوجد بشكل طبيعى فى لبن الثدى، وله خواص قوية واسعة المدى فى قتل الخلايا السرطانية، وذلك عن طريق الارتباط بمستقبلات دهنية فى الأورام، وأثبت التجارب التى أجريت على حيوانات المعمل فاعليته فى علاج سرطان القولون.

وتابع الباحثون أن المركب الجديد أثبت فعالية وأمانا كبيرين فى علاج الأورام، حيث يهاجم فقط خلايا الأورام فيما لا يؤثر على خلايا الجسم الصحيحة، وبالتالى لا يحدث آثارا جانبية كبيرة كما يحدث مع أدوية العلاج الكيماوى.

وينوى الباحثون فى الفترة القادمة إجراء المزيد من التجارب الإكلينيكية الخاصة بالعقار الجديد على الإنسان، للتأكد من قدرته على علاج سرطان القولون، وكما يستهدفون تصنيعه بكميات كبيرة ليستخدم بشكل تجارى، ويستطيع الأطباء وصفه بشكل طبيعى لمرضاهم، لافتين إلى أن هذه العملية قد تستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بكل من دورية "Gut "، ودورية "PLoS ONE"، واللتين لهما مصداقية عالية وضمن المجلات العلمية المصنفة، وذلك فى الحادى والعشرين من شهر مايو الجارى.
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