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مرشح موريتاني للرئاسة يهدد بالانسحاب من الانتخابات

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هدد بيجل ولد حميد، رئيس حزب الوئام ومرشح الانتخابات الرئاسية الموريتانية، بالانسحاب من السباق إذا تواصلت المضايقات، التي يتعرض لها أنصاره جنوب البلاد.

وقال ولد حميد، في مهرجان شعبي حاشد بميدان بن عباس وسط نواكشوط، مساء الأربعاء، إن «هناك دعايات مغرضة ومضايقات تستهدف تهديد مناصري حزب الوئام بحرمانهم من المساعدات الزراعية للضغط عليهم للانسحاب من الحزب».

وهدد المرشح بالانسحاب من سباق الرئاسة ما لم يوقف هذا الطرف ممارسته التي وصفها المرشح بـ«الشخصية» ضد حزب الوئام، مشيرًا إلى أن «الحزب غض الطرف عن الكثير من الظلم».

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