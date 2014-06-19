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بالفيديو - ذبح الأسود

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بالفيديو - ذبح الأسود بالفيديو - ذبح الأسود

"الأسد سيظل أسدا".. هكذا كتب منتخب الكاميرون على حافلته قبل انطلاق المونديال، لكن بعد بدايته.. تأكد الجميع أن الأمر ليس كذلك، وأن الأسد لن يظل أسدا، بعدما تم ذبحه على أيدي كرواتيا بأربعة أهداف دون رد.

منتخب الكاميرون تلقى 4 أهداف، خرج نجمه ألكسندر سونج مطرودا بدون سبب مفهوم بعدما اعتدى على لاعب كرواتي من دون كرة، ولاعبو الفريق الإفريقي تشاجروا في أرض الملعب.. مأساة.

منتخب الكاميرون سقط أمام المكسيك، لكنه كان متماسكا نوعا ما عن مباراة كرواتيا.. كان يرغب أمام رفاق لوكا مودريتش في اقتناص أول انتصار من 10 محاولات سابقة فاشلة.

لكنه اصطدم بمنتخب قوي، نجح في رفع رصيده إلى 3 نقاط بعد الخسارة أمام البرازيل.

 

الأهداف:
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إفيكا أوليتش - 11
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إيفان بيريسيتش - 48
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ماريو ماندزوكيتش - 61
>

ماريو ماندزوكيتش - 73

الفريق الكرواتي تلاعب بالكاميرون، وسجل 4 أهداف في شباكه عن طريق إفيكا أوليتش وإيفان بريسيتش وثنائية لماريو ماندزوكيتش.

وودع منتخب الكاميرون البطولة، رفقة استراليا وإسبانيا.

بدأ منتخب كرواتيا المباراة بضغط كبير على الكاميرون، وذلك بفضل وجود الثنائي لوكا مودريتش الذي تعافى من إصابته مع إفيكا أوليتش.

تمريرات مودريتش وراكيتيتش استهدفت المساحات خلف ظهيري الكاميرون، وقد جاء الهدف الأول من كرة قطرية اصطادها إفيكا أوليتش وسجلها في مرمى الأسود.

عصام الشوالي قال: "هدف أوليتش هو الأول له منذ 12 عاما".

ثم جاءت نقطة فاصلة في اللقاء، حين تحرك سونج فجأة كأنه غير متزن عقليا، وضرب لاعب من كرواتيا لم يكن يمتلك الكرة ولم يفعل اي شيء!

 

أفضل لاعب: ماريو ماندزوكيتش
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أسوأ لاعب: إيسو إيكوتو

خرج سونج مطرودا، فانهار منتخب الكاميرون، وانهالت أهداف كرواتيا الواحد تلو الأخر.

حارس الكاميرون مرر الكرة لمهاجم كرواتيا ليسجلها في الشباك.. ماندزوكيتش أحرز هدفين من دون تدخل معه.

وفي النهاية تشاجر لاعبو الكاميرون معا في أرض الملعب، وهم يودعون البطولة بشكل مخزي.

ويلعب منتخب الكاميرون لقاء غير مؤثر له أمام البرازيل، الطامح لصدارة المجموعة الأولى.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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