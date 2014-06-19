جيرارد: لن أتحدث مع سواريز قبل لقاء أوروجواي

قرر ستيفن جيرارد قائد منتخب إنجلترا ألا يتحدث مع زميله في ليفربول لويس سواريز قبل لقاء أوروجواي في الجولة الثانية من سباق المجموعة الرابعة بكأس العالم 2014.

وفسر جيرارد تصريحاته بأنه كقائد لفريق الثلاثة أسود يرغب في احترام زملائه، وذلك بألا يتحدث بشكل ودي مع المنافس المقبل.

منتخب إنجلترا خسر مباراة إيطاليا في الجولة الافتتاحية من سباق المجموعة الرابعة بهدفين مقابل هدف، وبات لزاما عليه ألا يخرج من لقاء أوروجواي بنتيجة سلبية.

ويشهد اللقاء مواجهة بين رحيم ستيرلينج، هندرسون، دانيل ستوريدج، جلين جونسون، وستيفن جيرارد من لاعبي ليفربول مع زميلهم في الفريق الأحمر لويس سواريز نجم أوروجواي.

وقال جيرارد: "أتحدث مع سواريز دائما، إنه لاعب عبقري".

واستدرك "لكني في مباراة أورواجواي، لن أتحدث مع سواريز، لمدة ساعتين لن أخاطبه".