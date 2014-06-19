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فيديو.. وزير الأوقاف عن ملصق «هل صليت على النبي؟»: «شيطان خلفه»

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اعتبر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن انتشار ملصق «هل صليت على النبي اليوم؟» يدعو إلى «الريبة والشك».

وشدد «جمعة»، في لقاء تليفزيوني على قناة «mbc » مع الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، على «أهمية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم»، مشيرًا إلى أن «لكل شئ مكانه ومقامه».

وقال: «الحاجات اللي تطلع كده تخرج بشئ غير طبيعي وراءها هدف خبيث»، معتبرًا أن الانتشار المفاجئ للملصق «من الحاجات اللي تطلع كأن شيطانًا خلفها».

وأوضح: «الأشياء اللي تقوم الصبح فجأة تلاقيها اعلم أن وراءها هدفًا خبيثًا، وأي زهرة تطلع لك دون مقدمات يغلب على الظن أنها تدعو للريبة والشك، وأنا لا أرى ذلك مبررًا ولا أستحسنه، وأرى أن هذه الأمور، التي تنشأ فجأة بصورة مريبة من أناس غير معروفين يغلب على الظن أنهم يهدفون لأهداف ليست في صالح الوطن على أقل تقدير».

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