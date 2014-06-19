.الكاميرون تودع مونديال البرازيل بـ”رباعية” من كرواتيا

ودع المنتخب الكاميروني مونديال كأس العالم 2014 بالبرازيل بعد خسرته الثقيلة أمام منتخب كرواتيا باربعة أهداف نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة.

ونجح منتخب كرواتيا من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق إيفيكا أولييتش بعد هجمة منظمة.

حاول بعدها لاعبو الكاميرون الوصول لمرمى الكروات لكن دون خطورة تذكر لينتهي الشوط بتقدم كرواتيا بهدف نظيفة.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعبو كرواتيا من إضافة الهدف الثاني عن طريق دانيال برانييتش في الدقيقة 48 بعدها أضاف ماريو ماندزوكيتش من تعزيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 61 قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 73.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 3 نقاط فيما فشل الكاميرون في الحصول على نقطة في المجموعة.